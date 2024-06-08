Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

Польские протестующие могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной. Блокировка, вероятно, продлится до конца сентября, сообщает ГПСУ.
Как отмечают пограничники, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".
"Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября. Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, сообщим дополнительно", - говорится в сообщении ГПСУ.видео дня
Почему польские фермеры блокируют границу?
20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.
Блокада границы поляками - что известно
29 апреля, польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщили в Государственной пограничной службе.
Блокирование польско-украинской границы является необоснованной мерой, которая негативно влияет на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Об этом ранее говорил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица считает, что блокада границы поляками вредит экономике обеих стран и позиции Польши на международной арене.
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