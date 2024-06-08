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Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

Мария Николишин
8 июня 2024, 12:25
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Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение ГПСУ должны сообщить дополнительно.
Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины
Польские протестующие могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Польские протестующие могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной. Блокировка, вероятно, продлится до конца сентября, сообщает ГПСУ.

Как отмечают пограничники, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини".

"Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября. Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, сообщим дополнительно", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Почему польские фермеры блокируют границу?

20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Блокада границы поляками - что известно

29 апреля, польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщили в Государственной пограничной службе.

Блокирование польско-украинской границы является необоснованной мерой, которая негативно влияет на экономику и устойчивость Украины в контексте противодействия российской вооруженной агрессии. Об этом ранее говорил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше в 2014-2022 годах Андрей Дещица считает, что блокада границы поляками вредит экономике обеих стран и позиции Польши на международной арене.

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