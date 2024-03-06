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Драки с полицией, сожженные шины и гроб: в Польше прошли массовые протесты фермеров

Руслана Заклинская
6 марта 2024, 19:04обновлено 6 марта, 20:03
Перед зданием канцелярии премьер-министра Польши аграрии подожгли шины и гроб, который был символом сельского хозяйства.
Драки с полицией, сожженные шины и гроб: в Польше прошли массовые протесты фермеров
Польские фермеры с антиукраинскими плакатами устроили акцию протеста / Коллаж: Главред, фото: wiadomosci.onet.pl, twitter.com/Tysol

В среду, 6 марта, в центре Варшавы состоялись массовые протесты аграриев, к которым присоединились охотники и пчеловоды. Протест направлен против ввоза украинской агропродукции и политики "Зеленого курса" ЕС. Об этом сообщает Onet.

Акция протеста началась у здания правительства Польши, откуда протестующие направились к польскому Сейму. По маршруту движения они жгли и пускали петарды. На акцию протеста собрались несколько тысяч человек.

Полиция запретила въезд аграриям тракторами в Варшаву, поэтому сельскохозяйственную технику фермеры оставили на обочинах дорог неподалеку от города. Попытки протестующих въехать тракторами в Варшаву блокировались полицией. Однако нескольким тракторам все же удалось проехать в центр Варшавы. Тракторы поляков были украшены плакатами с призывами блокировать украинскую агропродукцию.

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Из-за протеста в городе ограничено движение автомобилей, а некоторые дороги перекрыты.

"Мы здесь, чтобы сказать премьер-министру, что нам болит. Это "Зеленое соглашение" и все, что с ним связано, и то, что происходит на границе, то есть неконтролируемый импорт из Украины. Мы здесь все вместе, от Татр до Балтийского моря, и разговариваем здесь на одном языке. Сегодня мы показываем, что крестьяне вместе с рабочими. Вместе крестьяне и рабочие. Поляки вместе", - сказал в начале один из организаторов Томаш Обшанский из "Солидарности" фермеров.

Польские протестующие подожгли шины и гроб, который по их словам, символизирует упадок польского сельского хозяйства. Возле гроба размещена табличка с надписью: "Фермер. Он прожил 20 лет. "Зеленая сделка" убила его". Затем один из участников акции попытался перебросить его через заграждение, за которым стояли полицейские. Из-за этого произошла потасовка.

Также на местах протеста возле Сейма и зданий правительства возникли столкновения с полицией. Участники акции начали разбирать брусчатку и бросать камнями в полицейских, чтобы прорваться к зданию. Также в правоохранителей бросали бутылки и файеры. Среди полицейских есть пострадавшие, а наиболее агрессивных протестующих задержали. Чтобы успокоить фермеров, на место происшествия направили дополнительные силы полиции.

"Я не верю, что настоящие, нормальные фермеры начали сегодня бунт перед Сеймом", - написал заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил в Сейме, что председатель Совета министров Дональд Туск в четверг планирует информировать о мерах, которые приняло польское правительство для улучшения ситуации аграриев. Он также отметил, что Польша уже значительно ограничила действия "Зеленого курса", а также ведутся переговоры с Украиной о введении ограничений и контроля за агропродукцией. Кроме этого, Секерский отметил, что фермеры "политизировали" протест, чего нельзя делать.

Почему польские фермеры блокируют границу?

20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Протесты польских фермеров

Напомним, протесты фермеров продолжаются уже в течение нескольких недель не только в Польше, но и в разных странах Европы. Участники акций требуют реформ в сельском хозяйстве, отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС.

Также 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины. Также украинское правительство предложило план решения блокады, который состоит из 5 пунктов.

Кроме этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Он отметил необходимость прекратить этот экспорт для стран Евросоюза и для Польши. Шмыгаль также выразил надежду на решение кризиса до 28 марта, однако подчеркнул, что вопрос решения блокады лежит на плечах польского правительства.

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Варшава фермеры Польша Польская блокада границы
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