Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

Польские фермеры не достигли окончательного взаимопонимания с правительством и не собираются прекращать протесты и блокаду границы.

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Туск не договорился о прекращении блокады и протестов с польскими фермерами / Колаж: Главред, фото: wiadomosci.onet.pl, twitter.com/Tysol

После длительной встречи премьер-министра Польши с лидерами фермерских организаций, аграрии не услышали никаких обещаний или предложений, которые могли бы убедить их прекратить забастовку. Поэтому 20 марта польские фермеры планируют провести протест по всей стране. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Один из фермеров Анджей Соботинский отметил, что в переговорах не произошло никакого "перелома". Премьер Туск готов убедить Европейскую комиссию относительно "Зеленого курса", но заявил, что не будет закрывать границу для товаров. Также он обещал помочь фермерам выкупить избыток зерна за государственные средствв и поручил Министерству сельского хозяйства рассчитать нужные суммы.

"Это какое-то решение проблемы по избытку зерна на польском рынке. Это бы позволило фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС - то через год будет та же проблема", - отметил Соботинский.

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Польский фермер заявил, что аграрии приняли к сведению слова Туска и ждут конкретных решений. По его словам, о прекращении протеста и блокады границы речь пока не идет.

Кроме этого, польские аграрии анонсировали 20 марта проведение акции по всей Польше.

"Стоим дальше на баррикадах, протестуем. С 7.00 до 19.00 вся Польша остановится. Дети не доедут в школы, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать, извиняемся за неудобства", - сказал фермер Станислав Барна.

Следующая встреча в формате "правительство-феремеры" должна состояться в понедельник. Около 10 представителей от фермеров примут в ней участие.

Также заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак сообщил, что состоятся переговоры с украинской стороной для ограничения поставок сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу. Однако точной даты переговоров политик не назвал.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Протесты польских фермеров

Напомним, протесты фермеров продолжаются уже в течение нескольких недель не только в Польше, но и в разных странах Европы. Участники акций требуют реформ в сельском хозяйстве и отказа от политики "Зеленого курса" и сельскохозяйственной политики ЕС.

Как сообщал Главред, 6 марта в центре Варшавы состоялись массовые протесты аграриев, к которым присоединились охотники и пчеловоды. Недовольные политикой правительства и ЕС фермеры жгли шины и гроб, а также бросали в полицию брусчаткой во время акции протеста.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Он отметил необходимость прекратить этот экспорт для стран Евросоюза и для Польши. Шмыгаль также выразил надежду на решение кризиса до 28 марта, однако отметил, что вопрос решения блокады лежит на плечах польского правительства.

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