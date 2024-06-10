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Один из крупнейших городов Украины без света: начались аварийные отключения

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 17:44
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Свет внезапно выключили для промышленных и бытовых потребителей.
свет, выключение света
В Харькове пропал свет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине без электроэнергии остался один из крупнейших городов страны. Там начались аварийные отключения. Об этом сообщает Укрэнерго.

Речь идет о Харькове. Без электроэнергии остались промышленные и бытовые потребители.

"Объем аварийных отключений незначительный. Причина - технические осложнения в магистральной сети. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Графики отключения света в Украине 11 июня

В Укрэнерго отмечали, что в Украине вводят графики почасовых отключений электроэнергии. Они начали действовать с 16:00 до 22:00. Они действуют для бытовых и промышленных потребителей.

"Главная причина применения мер ограничения - последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что в Украине тяжелая ситуация с электроснабжением. Согласно оценкам ведомства, такой сложной обстановки за время войны еще не было. Применяются отключения электроэнергии.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в июле электроэнергию в Украине могут отключать на 10 часов. Он прогнозирует улучшение ситуации в сентябре, когда будут работать два атомных блока.

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