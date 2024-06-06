Свет внезапно выключили в 12 областях и Киеве: начались аварийные отключения

Аварийные отключения отменят, когда области войдут в определенные для них лимиты потребления.

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В Украине ввели аварийные отключения света 6 июня / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине большой дефицит в энергосистеме. Из-за этого применили аварийные отключения электроэнергии в 12 областях страны и в Киеве. Об этом сообщает Укрэнерго.

Аварийные отключения применили в таких областях:

Волынской,

Донецкой,

Житомирской,

Закарпатской,

Запорожской,

Львовской,

Николаевской,

Кировоградской,

Одесской,

Ровенской,

Харьковской,

Киевской,

Киев.

"Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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