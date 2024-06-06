Свет будет весь день: названа область, где 6 июня не будут отключать электроэнергию

Одной из областей Украины удастся прожить четверг без отключений света, поскольку лимитов хватит для покрытия постребов.

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В одной из областей не будут отключать к электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 6 июня, в Днепропетровской области свет не планируют выключать. Лимиты на электроэнергию от "Укрэнерго" позволят пройти день без отключений света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Днепровские электросети.

"Друзья, получили лимиты на завтра, 6 июня, от НЭК "Укрэнерго". Их должно хватить, чтобы прожить четверг без отключений. Но если будет перегрузка, нам придется вводить графики стабилизационных отключений, как это произошло сегодня под вечер", - отметили в сообщении.

В компании также отметили, что отключения могут применять и другие операторы системы распределения, в частности Центральная энергетическая компания. Графики отключений света можно посмотреть на сайте и в чат-боте ДТЭК.

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"Просим вас не спешить включать все мощные устройства одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и соответственно света будет еще меньше. Это тяжелые времена для энергосистемы и каждого украинца. Но мы выстоим. Свет обязательно победит темноту! Верьте в энергетиков", - говорится в сообщении.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак России на украинскую энергетику имеют долгосрочный характер. Поэтому отключение электроэнергии станет частью жизни украинцев на последующие годы.

Также в июле этого года ситуация с отключением электроэнергии может ухудшиться и света может не быть до 10 часов подряд. Этот режим продлится до сентября, когда снова заработают два энергоблока атомных электростанций после ремонта.

Как сообщал Главред, Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций. До вторжения в 2022 году Украина производила около 55 ГВт электроэнергии, но эта мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак и оккупации.

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