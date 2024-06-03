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7,5 грн за кВт: такой тариф на свет хочет установить Минэнерго

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2024, 22:55обновлено 3 июня, 23:28
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Тариф на свет даже после повышения якобы не соответствует рыночной стоимости кВт/ч.
7,5 грн за кВт: такой тариф на свет хочет установить Минэнерго
В Минэнерго хотят поднять тариф на свет до 7,5 грн/кВт / Колаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине нужно увеличить тариф на электроэнергию для населения минимум до 7,5 грн/кВт. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она утверждает, что тариф 4,32 грн/кВт, который действует сейчас, является слишком низким для того, чтобы восстановить государственную генерацию. Она добавила, что этот тариф позволяет покрыть исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

"Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без единой копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", - сказала Светлана Гринчук.

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Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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