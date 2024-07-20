Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько 'ограниченно годных' признают непригодными

Людей со статусом "ограниченно годный" поделили на три категории: годные, годные к службе в тыловых подразделениях или подразделениях логистики и непригодные, отметил Горбач.

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Сколько мужчин получат "белый билет" / Коллаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

После отмены статуса "ограниченно годный" в Украине люди, которые имели этот статус, должны повторно пройти медицинское обследование. Примерно десятую часть военнообязанных признают непригодными к военной службе. Об этом рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач во время брифинга в "Укринформ".

Полковник напомнил, что все бывшие ограниченно годные должны пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев. После этого их поделят на три категории: годные к военной службе без ограничений, пригодные к службе в тыловых подразделениях или подразделениях логистики, и непригодные к военной службе.

"Для понимания, из всех ограниченно годных где-то очень малая доля - это менее 10% - определяется непригодными сейчас при прохождении службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях", - пояснил Горбач. видео дня

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Обновление данных по военнообязанным / Инфографика: Главред

Отмена статуса "ограниченно годный" - изменения для военнообязанных

Как сообщал Главред, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Также отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.

Новый закон предусматривает, что ограниченно годных лиц могут признать год ными или непригодными к военной службе. Такой шаг поможет обеспечить мобилизационные ресурсы для боевых подразделений и бригад, утверждает нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, после повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а годными - продолжат проходить военную службу.

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