УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько "ограниченно годных" признают непригодными

Руслана Заклинская
20 июля 2024, 02:43
11
Людей со статусом "ограниченно годный" поделили на три категории: годные, годные к службе в тыловых подразделениях или подразделениях логистики и непригодные, отметил Горбач.
Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько 'ограниченно годных' признают непригодными
Сколько мужчин получат "белый билет" / Коллаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

После отмены статуса "ограниченно годный" в Украине люди, которые имели этот статус, должны повторно пройти медицинское обследование. Примерно десятую часть военнообязанных признают непригодными к военной службе. Об этом рассказал начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач во время брифинга в "Укринформ".

Полковник напомнил, что все бывшие ограниченно годные должны пройти повторное медицинское обследование в течение девяти месяцев. После этого их поделят на три категории: годные к военной службе без ограничений, пригодные к службе в тыловых подразделениях или подразделениях логистики, и непригодные к военной службе.

"Для понимания, из всех ограниченно годных где-то очень малая доля - это менее 10% - определяется непригодными сейчас при прохождении службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях", - пояснил Горбач.

видео дня

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Обновление данных инфографика
Обновление данных по военнообязанным / Инфографика: Главред

Отмена статуса "ограниченно годный" - изменения для военнообязанных

Как сообщал Главред, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Также отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.

Новый закон предусматривает, что ограниченно годных лиц могут признать год ными или непригодными к военной службе. Такой шаг поможет обеспечить мобилизационные ресурсы для боевых подразделений и бригад, утверждает нардеп Федор Вениславский.

Кроме этого, после повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а годными - продолжат проходить военную службу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию Генштаб ВСУ
Реклама

Главное за день

В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

01:18 Украина
Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

00:50 Мир
Ирина Фарион умерла в больнице

Ирина Фарион умерла в больнице

23:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский 6593

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует 2512

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокирует

Постоянная утечка радиации : в РФ произошла авария на Ростовской АЭС - что известно 2461

"Постоянная утечка радиации": в РФ "произошла авария" на Ростовской АЭС - что известно

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных 1996

В Украину идет антициклон Frederik: какой будет погода в Украине на выходных

Последние новости

04:20

Быстрых улучшений не будет: появился мрачный прогноз насчет отключений света

03:45

Главное - добежать до позиций хоть кому-то: Жорин о новой тактике РФ на Харьковщине

03:00

Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову - что произошло

02:45

Зеленский назвал Трампа президентом и рассказал детали разговора с ним

02:43

Менее 10%: в Генштабе сказали, сколько "ограниченно годных" признают непригодными

В сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - РябцевВ сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день - Рябцев
02:03

Нужно сделать лишь одно действие: как сохранить помидоры свежими в разы дольше

01:53

"Мир должен видеть" - чемпион по боксу Усик посетил разрушенный Охматдет

01:18

В Украине раздаются мощные взрывы: Россия запустила дроны по областям

01:00

Кубинцы воюют на стороне РФ против Украины: для чего и за какие награды

Реклама
00:50

Байден может сняться с выборов: в Белом доме сделали заявление на фоне слухов

00:36

Что известно об Ирине Фарион и почему в нее стреляли

19 июля, пятница
23:42

Ирина Фарион умерла в больницеВидео

22:57

Чего ждать Украине в случае победы Трампа: соратник политика удивил заявлением

22:54

Умерла: популярный голливудский актер потерял свою половину

22:50

Зеленский отреагировал на покушение на Фарион и сообщил о ее состоянии

22:42

"Ситуация улучшится в ближайшее время": министр заинтриговал заявлением о свете

22:21

Сырский отправился на Восток и устроил проверку военным

22:06

Жертв могло быть больше: что спасло людей во время удара РФ по Охматдету - ГСЧС

21:59

США будут глушить спутники РФ и Китая: в Bloomberg раскрыли новое американское оружие

21:50

Формирование "Украинского легиона" в Польше - стали известны подробности набора

Реклама
21:21

Разводов на окнах больше не будет: нужно взять лишь одно копеечное средство

21:06

Какое мясо лучше для шашлыка из говядины: секретная добавка – и вкуснятина тает во ртуВидео

20:56

Аналитик раскрыл, какой президент США для РФ будет выгодным: какие угрозы для Украины

20:55

Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни

20:44

Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии

20:32

Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянииВидео

20:04

В Мариуполе россиян отравили арбузами: сколько оккупантов "вывели из строя"

19:56

Из-за чего заволновался Трампмнение

19:24

Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

19:24

Часов со светом будет больше: графики отключения электроэнергии на 20 июля

19:06

Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправленияВидео

18:27

Выход Байдена из предвыборной гонки: семья обсуждает возможный план - NBC

18:17

Выстрелила в лицо: путинист Басков чуть не пострадал во время концерта

18:16

Ротару готова выступить перед россиянами за определенную сумму - росСМИ

17:43

РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенокФото

17:42

"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

17:39

Копия мать: дочь Лорак в мини поделилась свежими фото

17:26

Удивительно, но гениально: почему собаки в Германии не лают - ответ шокируетВидео

17:26

"Группировка врага численная": в ГУР сказали, пойдет ли РФ в новое наступление

17:18

Как не угробить аккумулятор: сколько времени заряжать и как правильно подключитьВидео

Реклама
17:14

Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

17:04

Прямо в центре Киева: Ольга Сумская ошеломила прогулкой с дочерью

16:58

Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

16:53

До трассы остается 7-8 км: в ВСУ заявили о критическом состоянии под Часовым Яром

16:34

Мобилизация мужчин до 25 лет: в Минобороны сделали важное заявление

16:34

Британия не будет помогать ВСУ бить по РФ: министр удивил заявлением о Storm Shadow

16:17

Бросила мужа и приехала: жена Никиты Преснякова вернулась в РФ

15:55

У Путина осталось только одно преимущество в войне против Украины - Зеленский

15:51

"Догорает в степях Донбасса": ВСУ сбили российский штурмовик в Донецкой области

15:23

На Киевщине завершили строительство крупного завода

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять