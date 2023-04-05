Арест Павла успокоит конфликт в Лавре, но полностью запретить УПЦ МП пока невозможно - Смирнов

После ареста митрополита Павла Онуфрий не будет продолжать его дело, и скоро внимание журналистов и международного сообщества к монастырю уменьшится.

Полностью запретить деятельность УПЦ МП в Украине пока невозможно-религиовед Андрей Смирнов / Главред

Прошла почти неделя с тех пор как представители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую лавру. Вместо этого прихожане и монахи УПЦ МП блокируют доступ представителей Минкульта к святыне и устраивают споры с правоохранителями и активистами. В результате, из-за препятствования доступа, СБУ вручила митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение, а суд, после длительного процесса отправил священнослужителя под под домашний арест на 60 суток.

В интервью Главреду доктор исторических наук, профессор Национального университета "Острожская академия" Андрей Смирнов рассказал, уменьшится ли напряжение в Лавре после ареста митрополита Павла и станет ли Онуфрий продолжать его дело, как Россия может использовать ситуацию в Лавре в свою пользу и может ли Запад уменьшить помощь Украине на фоне конфликта с УПЦ МП, а также когда можно будет говорить о полном запрете УПЦ МП в Украине.

Прихожане УПЦ МП уже несколько дней блокируют входы в Киево-Печерскую лавру, провоцируя столкновения с правоохранителями и активистами. Чего они рассчитывают добиться подобными действиями?

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Украинская православная церковь Московского патриархата пытается вызвать эмпатию и создать картинку для западных медиа и поместных Православных Церквей, что якобы в Украине есть дискриминация УПЦ МП и нарушается право на религиозную свободу. Хотя на самом деле украинская власть действует исключительно в правовом поле и в рамках действующего законодательства расторгла договор пользования Киево-Печерской лаврой из-за существенных нарушений законодательства по охране памятников истории и культуры.

Как Россия может использовать эту ситуацию против Украины? Какие последствия это может иметь для нас?

Россия уже больше года после полномасштабного вторжения пытается разыграть церковную карту и обвинить Украину в религиозных преследованиях. После 1 апреля, когда Россия начала председательствовать в Совбезе ООН, можно ожидать вынесения вопроса об УПЦ МП на одно из ближайших заседаний. Уже было обращение от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно дискриминации Украинской православной церкви, на что был соответствующий комментарий МИД Украины о том, что в Украине все равны перед законом. Для России важно легитимизировать продолжение войны и убедить мировое сообщество в том, что в Украине есть нарушения прав человека, в частности на свободу вероисповедания.

Насколько реально, что РФ удастся это сделать?

Когда проводились так называемые мероприятия по безопасности в храмах и монастырях УПЦ МП, а также возбуждались уголовные производства и налагались санкции против священнослужителей, обвиняемых в коллаборационизме и государственной измене, международное сообщество было на стороне Украины. Однако теперь, когда встал вопрос о "выселении" монахов Киево-Печерской лавры и студентов Киевской духовной академии, западные государства проявляют свое беспокойство и не понимают, почему украинское правительство прибегло к таким радикальным шагам. Поэтому здесь нужно больше разъяснительной работы по линии МИД Украины, а также внесения изменений в законодательство. В частности, в части запрета религиозным организациям в Украине иметь связи с церквями в стране-агрессоре. Такие ограничения не касаются свободы вероисповедания, а лишь административно-юридических вопросов.

Может ли беспокойство стран Запада вылиться в какие-то практические последствия?

Конкретным следствием является то, что, во-первых, в парламенте зарегистрировано около 10 законопроектов, касающихся деятельности УПЦ МП в Украине, но они до сих пор не выносятся в сессионный зал. Во-вторых, длительное время СБУ не реагировала на деятельность одиозного митрополита Павла Лебедя, и только после упоминания им президента и его семьи были возбуждены уголовные производства за разжигание религиозной вражды и пропаганду войны. Поэтому власть, с одной стороны, пытается придерживаться принципов свободы совести, а с другой – защитить национальную безопасность Украины от российских влияний на церковную жизнь и убедить руководство УПЦ МП пойти на уступки.

Хотела бы сразу прояснить - могут ли эти последствия реакции Запада проявиться, например, в уменьшении помощи Украине?

Это не повлияет на получение военной и финансовой помощи со стороны западных государств. Однако, если мы хотим продвигать позитивный имидж Украины в мире, нужно проводить взвешенную религиозную политику и не давать лишних поводов для обвинений в нарушении стандартов религиозной свободы. А это возможно сделать только путем недопущения силового противостояния, внесения изменений в законодательство и вынесения судебных решений относительно Киево-Печерской Лавры и персонально митрополита Павла Лебедя.

Кстати, поскольку бывший наместник Лавры Павел Лебедь находится под домашним арестом по решению суда, как может развиваться ситуация в Лавре в дальнейшем?

В последние дни митрополит Павел стал символом борьбы за Киево-Печерскую Лавру и объединил вокруг себя как маргинальных кликуш, так и профессуру Киевской духовной академии. Кроме того, он оказал влияние на лаврских монахов и заблокировал их переход в ПЦУ. Сейчас перешел только отец Авраамий Лотыш, а остальные занимают выжидательную позицию. Митрополит Онуфрий не будет возглавлять этот процесс, и в ближайшее время внимание журналистов и международного сообщества к монастырю уменьшится. Если ситуация успокоится и не будет провокаций, то в ближайшее время мы сможем ожидать постепенного присоединения монахов Лавры к ПЦУ.

А как будет с другими храмами УПЦ МП, если ситуация в Лавре успокоится – будут ли они добровольно переходить в ПЦУ?

Собственно, пример в Хмельницком показал, что сейчас ситуация может выходить из-под контроля и революционная стихия может привести к тому, что часть храмов УПЦ МП изменит свою юрисдикцию под давлением общественности. Потому что есть большое недовольство коллаборационной деятельностью УПЦ МП и избиение военнослужащего и другие триггеры могут приводить к локальным конфликтам на местах. Соответственно, можно прогнозировать новую волну церковных переходов. Митрополит в Хмельницком Антоний Фиалко уже изъявил готовность присоединиться к ПЦУ.

Если действительно начнется процесс плавного перехода, то насколько это растянется во времени и не будет ли каких-то преград для верующих ПЦУ, которые будут приходить в Лавру? Например, на Пасху в Лавре может быть много не только представителей УПЦ МП, но и ПЦУ.

Общественную безопасность во время Пасхальных праздников должны обеспечивать правоохранительные органы для того, чтобы избежать силового противостояния вокруг храмов и монастырей. А вот переходы в ближайшее время могут активизироваться – это также касается и ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, ведь на Пасху в Лавре захотят служить как представители УПЦ МП, так и ПЦУ. Поэтому здесь важно развести сторонников одной и другой церквей во избежание провокаций и мирного сосуществования.

Каковы ваши прогнозы относительно того, сколько времени может длиться эта ситуация вокруг Лавры и других храмов УПЦ МП? Как скоро УПЦ МП как таковой в Украине не будет?

УПЦ МП не будет полностью запрещена, потому что религиозные объединения не имеют статуса юридического лица и пока отсутствуют законодательные механизмы для того, чтобы исключить деятельность РПЦ в Украине. Конфликт вокруг Лавры будет долговременным, будет сопровождаться судебными процессами, и пока не будет окончательного решения судов, эта ситуация, вероятно, не разрешится.

Поэтому украинский епископат должен подняться над корпоративными интересами, прислушаться к голосу духовенства и мирян и без каких-либо предварительных условий начать межцерковный диалог ради объединения украинского православия.