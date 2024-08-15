Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

Зеленский призвал Раду собраться в ближайшее время, чтобы рассмотреть важные вопросы в неотложном порядке.

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Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Главы государства, такой оборонный законодательный пакет состоит из трех инициатив.

Он отметил, что Украине на законодательном уровне необходимо гарантировать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой, воинам, которые участвуют в Курской операции или других будущих украинских действиях на территории России.

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"Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как надо", - подчеркнул Зеленский.

Из обращения известно, что каждый воин, который защищает Украину, заслуживает признания и максимального уважения. Это, в частности, касается и украинских легионеров, которые имеют гражданство других государств, но пока не Украины.

"Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - уточнил Зеленский.

По словам главы украинского государства, вопрос трофейного оружия, которое наши воины получают в боях, необходимо урегулировать с помощью закона.

Зеленский призвал Раду собраться в ближайшее время, чтобы рассмотреть эти вопросы в безотлагательном порядке.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Война в Украине - последние заявления Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что ожидает от министра обороны Рустема Умерова план, как получить "добро" от западных партнеров на использование дальнобойного оружия по военным объектам в глубине территории России.

Также он благодарил украинских воинов за эффективную работу и значительное пополнение обменного фонда.

Кроме того, президент Украины внес в Верховную Раду предложение, согласно которому определенные категории людей могут быть лишены гражданства.

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