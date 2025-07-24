РФ продолжает убийства: Зеленский вышел с заявлением после обстрела Харькова

Враг совершил абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели.

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Оккупанты цинично обстреляли Харьков / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official,ГСЧС Украины

Что сообщил Зеленский:

Оккупанты атаковали КАБами Харьков

Среди пострадавших в городе есть дети

Враг попал по гражданскому предприятию

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар страны-агрессора России по Харькову. Как он сообщил в Telegram, в городе сейчас оказывают помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов.

По состоянию на 12:41 известно о десятках пострадавших, среди них и дети. РФ нанесла удар по Харькову двумя авиационными бомбами. Один удар - возле жилого дома, второй - по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь.

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КАБ / Инфографика: Главред

"Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России - продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите - сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизни. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже готов помогать", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что на местах привлечены все службы, которые помогают людям после атаки: врачи, спасатели, полицейские.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Напомним, Главред писал, что 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Российская армия нанесла удар управляемой авиабомбой по многоэтажке. Под завалами заблокированы люди.

Ранее, 21 июля, облако Шахедов атаковало город. Тогда оккупационные войска РФ нанесли удары по нескольким локациям в районе. По локации одного из прилетов повреждены окна в жилом комплексе, а также дорога, трамвайные рельсы и электропровода.

Накануне, в ночь на 15 июля, Харьков оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. Во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

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