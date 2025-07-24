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Украинцы жалуются на отсутствие билетов на поезда: в Укрзализныце ответили

Анна Косик
24 июля 2025, 16:07
412
В компании посоветовали два способа, которые повысят шансы на покупку необходимого билета.
поезд, Укрзализныця, вокзал
Почему в Украине возникла проблема с билетами на поезда / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/?locale=uk_UA

Главное:

  • Многие украинцы не могут купить билеты на поезда
  • В Укрзализныце объясняют ситуацию повышенным спросом
  • Компания советует покупать билеты онлайн

Украинцы в Сети публикуют десятки сообщений и видео о том, что не могут приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Среди них Валерия Васюта, которая опубликовала соответствующее сообщение на своей странице в TikTok.

Девушка утверждает, что сразу после открытия продаж на поезд Укрзализныци 061Л сообщением Ивано-Франковск - Днепр нет ни одного билета. С подобной проблемой столкнулись и другие украинцы.

видео дня
Жалобы на отсутствие билетов на поезда
Как в Сети украинцы жалуются на отсутствие билетов на поезда / фото: скриншот

Укрзализныця прокомментировала ситуацию с отсутствием билетов на поезда. В Telegram представители компании сообщили, что видят все жалобы пассажиров в Сети.

"Понимаем вашу обеспокоенность, поэтому объясняем подробно, почему летом труднее приобрести билеты на поезда Укрзализныци в разные направления и как мы сейчас решаем все эти вопросы", - говорится в заметке.

Укрзализныця утверждает, что в июле и августе ежегодно спрос на некоторые направления достигает аномальных показателей. Например, в апреле на поезд Киев-Яремче есть 502 запроса, а в последнюю неделю июля уже 2813 запросов.

Еще одной причиной является увеличение групповых перевозок на 87% с прифронтовых территорий, семей ВПО, детей военнослужащих и погибших героев.

При этом в компании говорят, что добавили на летний период 8 новых рейсов на популярные направления, на каждый вагон добавили по +10% пассажиров, а поезда класса "Интерсити" начали курсировать даже ночью.

Кроме этого Укрзализныця борется с перекупами, а украинцам советует покупать билеты онлайн и пользоваться автовыкупом.

Укрзализныця - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Укрзализныця актуализировала правила перевозки животных в поездах. Изменения коснулись поездок украинцев с домашними любимцами во всех типах вагонов.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что украинцы могут покупать билеты на поезд Укрзализныци дешевле, если будут знать несколько важных нюансов. Прежде всего цены на билет зависят от сезона и дня недели.

Напомним, с 18 июня Укрзализныця повысила цены на чай и кофе в поездах. Это произошло в рамках индексации цен на ряд товаров, которые реализуют в поездах дальнего следования. Стоимость стакана классического чая выросла с 10 до 20 гривен.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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