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Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматума

Анна Ярославская
22 июля 2025, 11:13
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"Выковыривать" Путина из бункера никто не будет, но санкции все же могут ввести.
Пономарев, Путин, Трамп
Трамп не выковырнет Путина из бункера, но ударит по союзникам, считает Пономарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы Пономарева:

  • Трамп может наказать Бразилию вместо Путина
  • Путин будет просить отсрочку

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ Илья Пономарев спрогнозировал, что будет делать президент США Дональд Трамп после того как истечет срок его 50-дневного ультиматума хозяину Кремля Владимиру Путину.

По словам политика, не стоит ждать, что Трамп точно не будет действовать в отношении Путина так же, как действует в отношении иранского режима.

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"Россия – ядерная держава, поэтому ни бомбардировок, ни отправок отрядов американского спецназа для выковыривания Путина из бункера не будет. А вот сильные санкции возможны", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Пономарев подчеркнул, что даже 100% дополнительных тарифов – это сильные санкции, если их введут.

"В отношении Китая это вряд ли может произойти, а вот в отношении Индии и Бразилии – вполне. Бразилию могут выбрать для показательной порки, потому что да Силва очень антиамерикански настроен, относится к США без пиетета, и при этом какой-либо большой взаимозависимости у Америки с Бразилией нет. Объем торговли достаточный, но не настолько, чтобы санкции повлияли так же существенно, как в случае Китая и Индии. Поэтому Бразилии могут устроить демонстративную выволочку", - считает политик.

Пономарев назвал самый вероятный сценарий, к которому прибегнет российский диктатор.

"Путин где-то на 40-й день начнет изображать какие-то движения, и к 50-му дню создаст видимость, что процесс уже пошел, но нужно подождать. И – дедлайн отодвинется. Если же Путин по какой-то причине (это маловероятно) проигнорирует ультиматум Трампа, санкции могут быть введены", - считает депутат Госдумы.

Смотрите видео - Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа:

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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