Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматума

"Выковыривать" Путина из бункера никто не будет, но санкции все же могут ввести.

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Трамп не выковырнет Путина из бункера, но ударит по союзникам, считает Пономарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы Пономарева:

Трамп может наказать Бразилию вместо Путина

Путин будет просить отсрочку

Российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ Илья Пономарев спрогнозировал, что будет делать президент США Дональд Трамп после того как истечет срок его 50-дневного ультиматума хозяину Кремля Владимиру Путину.

По словам политика, не стоит ждать, что Трамп точно не будет действовать в отношении Путина так же, как действует в отношении иранского режима.

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"Россия – ядерная держава, поэтому ни бомбардировок, ни отправок отрядов американского спецназа для выковыривания Путина из бункера не будет. А вот сильные санкции возможны", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

Пономарев подчеркнул, что даже 100% дополнительных тарифов – это сильные санкции, если их введут.

"В отношении Китая это вряд ли может произойти, а вот в отношении Индии и Бразилии – вполне. Бразилию могут выбрать для показательной порки, потому что да Силва очень антиамерикански настроен, относится к США без пиетета, и при этом какой-либо большой взаимозависимости у Америки с Бразилией нет. Объем торговли достаточный, но не настолько, чтобы санкции повлияли так же существенно, как в случае Китая и Индии. Поэтому Бразилии могут устроить демонстративную выволочку", - считает политик.

Пономарев назвал самый вероятный сценарий, к которому прибегнет российский диктатор.

"Путин где-то на 40-й день начнет изображать какие-то движения, и к 50-му дню создаст видимость, что процесс уже пошел, но нужно подождать. И – дедлайн отодвинется. Если же Путин по какой-то причине (это маловероятно) проигнорирует ультиматум Трампа, санкции могут быть введены", - считает депутат Госдумы.

Смотрите видео - Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа:

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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