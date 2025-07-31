РФ уничтожила пол многоэтажки в Краматорске: есть жертвы, много раненых

В результате попадания в жилой дом погиб человек.

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Россия ударила по центру Краматорска / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

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Россия ударила по центру Краматорска

Погиб 1 человек, по меньшей мере 11 ранены

Половина пятиэтажки разрушена

В четверг, 31 июля, российские войска нанесли удар по центру Краматорска. В результате атаки один человек погиб, еще по меньшей мере 11 получили ранения. Об этом сообщила полиция Донецкой области.

По данным правоохранителей, около 14:15 оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Часть здания была разрушена.

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"Раненым, среди которых - 18-летняя девушка, оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений, а также вид вооружения устанавливаются", - отметили в полиции.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин опубликовал фото с места происшествия, на которых видны значительные разрушения.

"Россияне нанесли прицельный удар по 5-этажке, половина дома разрушена до основания. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают все ответственные службы. Еще раз призываю: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул он.

Сейчас на месте удара продолжаются поисково-спасательные работы, а также разбор завалов. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. К ликвидации последствий привлечены следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики и другие экстренные службы.

Это не первый удар по Краматорску за последнее время. Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня россияне обстреляли четырехэтажный дом в городе. Тогда погибли по меньшей мере четыре человека, еще четверо получили ранения.

Атака РФ по Киеву 31 июля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 31 июля россияне атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Попадания и обломки зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Также россияне нанесли прямой удар по 9-этажке. Разрушен целый подъезд, под завалами остаются люди. Последствия комбинированной атаки РФ зафиксированы на более 27 локациях, больше всего пострадал Соломенский район.

Во время массированной атаки на Киев девушка по имени Вероника вылетела с девятого этажа и чудом выжила. По ее словам, ее отбросило вместе с кроватью, что смягчило падение.

Кроме этого, этой ночью Россия выпустила по Украине 317 воздушных целей: 309 дронов и 8 крылатых ракет. Силы ПВО сбили или подавили 291 цель.

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О персоне: Вадим Филашкин Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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