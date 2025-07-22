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Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

Виталий Кирсанов
22 июля 2025, 08:41
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Снаряд попал в многоквартирный жилой дом, что вызвало пожар.
Враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по Краматорску
Враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по Краматорску / коллаж: Главред, фото: t.me/slav_kram

Кратко:

  • Враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по Краматорску
  • Один погибший, еще пять человек пострадали

В ночь вторник, 22 июля, армия РФ атаковала Краматорск управляемой авиабомбой. Удар пришелся на жилую многоэтажку, в которой погиб ребенок и пострадали 5 человек.

Об этом сообщает глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

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По его словам, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Краматорску. Снаряд попал в многоквартирный жилой дом, что вызвало пожар.

"По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на Украину 21-22 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара. Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы. Есть разрушения и пострадавшие.

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