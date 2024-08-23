ВСУ могут взять под контроль Курскую АЭС: генерал раскрыл неожиданный сценарий

ВСУ могут создать зону отдаленного контроля над Курской АЭС, не исключает Николай Маломуж.

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ВСУ могут окружить Курскую АЭС / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, ГУР

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил о том, что ВСУ не будут захватывать Курскую АЭС, потому что это приведет к серьезному противостоянию с международными партнерами

"В то же время, если продвижение украинских сил будет удачным, мы можем просто создать зону отдаленного контроля над Курской АЭС, когда враг будет вынужден ее отключить, хотя персонал останется. И тогда можно будет вести определенные переговоры, чтобы создать зону безопасности в энергетической сфере Украины либо передать под наш контроль ЗАЭС", - пояснил он в интервью Obozrevatel.

Эксперт пояснил, что таким образом, не может быть захвата Курской АЭС, но возможен охват прилегающих территорий, а дальше можно торговаться. Но на сегодняшний день еще не сложились условия для того, чтобы мы могли взять Курскую АЭС с флангов или отдаленно окружить.

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"Вариант отключения АЭС действительно возможен при соблюдении всех этих условий. Но только тогда, когда мы будем полностью контролировать весь регион, когда АЭС будет полностью окружена", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.

Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

/ Инфографика: Главред

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