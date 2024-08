Удары ракетами по РФ: Украина имеет план привлечения Москвы к переговорам - СМИ

Украина хочет получить от стран Запада разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по территории РФ для того, чтобы склонить Кремль к переговорам о прекращении боевых действий. Об этом пишет The Guardian.

В статье указывается, что в Киеве рассчитывают, что использование указанных англо-французских ракет в "демонстрационной атаке" покажет Кремлю, что объекты в Москве могут быть уязвимыми.

Отмечается, что украинский чиновник заявил журналистам, что в Кремле согласятся на реальные переговоры только тогда, когда поймут, что опасность угрожает непосредственно Москве и Санкт-Петербургу. Такая стратегия является рискованной, поэтому её не поддерживает Вашингтон.

Издание также добавляет, что президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости заявил, что Россия получит ответ за ракетные удары по гражданскому населению.

"Наш враг также будет знать, что означает украинское возмездие. Достойное, симметричное и далеко идущее. Он будет знать, что рано или поздно украинский ответ дойдет до любой точки Российской Федерации, которая является источником опасности для жизни нашего государства и нашего народа", - сказал президент.

По мнению журналистов это демонстрирует, что в Киеве считают, что демонстрация силы может побудить Москву пойти на диалог.

"Ракеты Storm Shadow были разработаны преимущественно в результате англо-французского сотрудничества и производятся европейским совместным предприятием MBDA, которое также имеет итальянского партнера. Однако некоторые компоненты ракеты поставляют США, поэтому Белый дом также должен дать согласие на их использование на территории России. До сих пор он отказывался это делать, опасаясь эскалации конфликта", - пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что в Киеве считают, что, показав России, что она может нанести ракетный удар вглубь страны, это может побудить Кремль к переоценке своих действий. Однако мало кто верит, что Путин заинтересован в прекращении боевых действий.

Что известно о The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.