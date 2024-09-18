Выстрел в голову в упор: в Киеве на АЗС расстреляли мужчину, стрелок задержан

В результате проведенных первоочередных мероприятий спецназ полиции Киева разыскал и задержал подозреваемого.

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В Киеве расстреляли мужчину на АЗС / Коллаж: Главред, Фото: Нацполиция

В среду утром, 18 сентября, в Киеве на одной из АЗС злоумышленник застрелил мужчину и сбежал. Позднее полиция задержала подозреваемого в убийстве.

"Сегодня, около 07:00, на одной из автозаправок на Кольцевой дороге между двумя мужчинами возник конфликт. На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника", - рассказала спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная.

Она уточнила, что в результате проведенных первоочередных мероприятий спецназ полиции Киева разыскал и задержал подозреваемого.

"Им оказался местный житель, 1983 года рождения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа районного управления полиции. Злоумышленник задержан", - добавила спикер Нацполиции.

Что известно о Национальной полиции Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Подробности расстрела мужчины на АЗС

Отметим, что в Сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, что к темному авто с разных сторон подходят двое мужчин – водитель и мужчина с оружием. Когда водитель берется за ручку двери машины, злоумышленник направляет на него вероятно винтовку или ружье и стреляет почти в упор в голову.

В Офисе генпрокурора позже добавили, что злоумышленник уехал с места преступления на машине убитого.

"Около 7 часов утра мужчина подходил к своему автомобилю марки Honda Accord, в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал", - рассказали в ОГП.

Смотрите видео - в Киеве расстреляли мужчину на АЗС:

Ранее было совершено покушение на Садыкова в Киеве. Один из подозреваемых подошел к машине пострадавшего, произвел выстрел, а его подельник наблюдал за ситуацией вокруг дома, после этого они покинули место преступления. Впоследствии он скончался.

Напомним, на Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения.

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