Стрельба в Киеве: пострадавшим стал казахский журналист - детали инцидента

Сейчас на месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, стрелка ищут.

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В Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто / коллаж: Главред, фото: полиция Киева, УНИАН

В Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Сейчас полиция ищет нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

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В полиции уточняют, что женщина ранений не получила.

Как сообщает РБК-Украина, пострадавшим является казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков, который известен своей критикой власти Казахстана.

Жена пострадавшего также подтвердила, что на журналиста было совершено покушение.

"Сегодня в Киеве, возле собственного дома, произошло покушение на Айдоса Садыкова", - написала она в Facebook.

Сейчас на месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, стрелка ищут.

Что известно о Национальной полиции Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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