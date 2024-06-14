"В Киеве тяжелая ситуация": Гончар объяснил, почему в столице отключения света самые длинные

Киев всегда был энергодефицитным, ведь он является крупнейшим энергопотребителем в нашей стране. А после ударов РФ по энергообъектам дефицит еще больше вырос.

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Гончар объяснил, почему в столице отключения света самые длинные/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В Киеве и Киевской области отключения электроэнергии часто более длительные, чем в других регионах из-за того, что украинская столица является крупнейшим энергопотребителем в нашем государстве.

Киев всегда был энергодефицитным, и эта ситуация улучшилась только в 2016 году после возведения дополнительной воздушной линии электропередачи. Но из-за ударов страны-агрессора России по энергообъектам возник очень большой дефицит электроэнергии, особенно в Киеве. Об этом сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Это связано с особенностями энергоузла столицы и столичного региона. Киев и регион - крупнейший энергопотребитель в Украине. Традиционно, даже в лучшие времена, Киев был энергодефицитным. Вопрос был решен только в 2016 году, когда благодаря кредиту ЕБРР был завершен долгострой по возведению воздушной линии 750 кВ от западноукраинских АЭС до столичного региона. Это решило проблему энергодефицита", - отметил Гончар.

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Он объяснил, что нанесенные в последнее время объектам генерации и объектам Укрэнерго повреждения привели к возникновению наибольшего дефицита в энергоснабжении столичного региона, особенно Киева.

"Следовательно, Киев подвергается наиболее массированным отключениям, во-первых, из-за того, что в городе больше всего потребителей, в частности, критической инфраструктуры, во-вторых, из-за нанесенных повреждений, а время, необходимое для улучшения положения (даже не для восстановления), исчисляется неделями или даже месяцами. Отсюда и такая тяжелая ситуация в Киеве. В определенных районах столицы она может быть хуже, чем в Харькове", - сказал Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Выключение света - последние новости

Ранее в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В "Энергоатоме" отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС.

Также ранее сообщалось, что РФ атаковала большую часть электростанций. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар объяснил, на чем держится энергетика Украины.

Напомним, ранее Гончар также описал непростую задачу для Украины. Он отметил, что отключения света будут не менее 5 лет. Украине понадобится много лет, чтобы отремонтировать поврежденные и построить новые энергетические мощности и начать полностью обеспечивать себя электроэнергией.

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