Часть украинцев получит 900 гривен от государства: на что их можно потратить

Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлении государственной помощи на приобретение книг. Согласно проекту закона №11251, украинцы нескольких категорий смогут получить денежную помощь от государства.
Действие закона будет распространяться на украинцев, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет. Также денежную выплату будут предоставлять одному из родителей или других представителей новорожденного ребенка. Для обеих категорий помощь будет предоставляться в течение года.
"Итак, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги", - пояснила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.видео дня
Для выделения средств украинцам остались формальности: издание Постановления КМУ, которое определяет порядок предоставления помощи, и внесение изменений в порядок использования средств УИК.
Выделенные средства со счетов украинцев направят на поддержку издателей Украины. Таким образом издательства смогут дополнительно выпускать около 1,5-2 миллионов экземпляров.
Кроме этого закон предусматривает улучшение условий предоставления субсидий издателям и книжным магазинам. Теперь будет упрощен алгоритм подачи соответствующих документов для получения поддержки.
Кто такая Евгения Кравчук?
Евгения Кравчук - украинский политический деятель, журналистка, эксперт в сфере коммуникаций. Возглавляет пресс-офис партии "Слуга народа", народный депутат Украины 9-го созыва. Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики (с 29 августа 2019 года), пишет Википедия.
Выплаты и льготы гражданам от государства - что известно
Недавно сообщили, что украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 20% совокупного дохода семьи, имеют право на субсидию, то монетизированная (предоставляется денежными средствами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию.
Ранее украинцы, проживающие в Дружковской громаде (Донецкая область), могли получить многоцелевую денежную помощь. Размер помощи составляет 3,6 тысяч грн в месяц для одного человека и выплачивается за трехмесячный период или до 54 тысяч грн для домохозяйств, которые состоят из 5 или более человек.
Напомним, в украинском бюджете есть деньги для жилищно-коммунальных субсидий - даже несмотря на недавнее повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт-час.
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