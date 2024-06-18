Часть украинцев получит 900 гривен от государства: на что их можно потратить

Президент подписал закон, который предусматривает выделение помощи от государства украинцам на приобретение книг. Однако выплата будет доступна не всем категориям граждан.

https://glavred.info/ukraine/chast-ukraincev-poluchit-900-griven-ot-gosudarstva-na-chto-ih-mozhno-potratit-10573907.html Ссылка скопирована

Зеленский подписал закон о выделении помощи украинцам на книги / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлении государственной помощи на приобретение книг. Согласно проекту закона №11251, украинцы нескольких категорий смогут получить денежную помощь от государства.

Действие закона будет распространяться на украинцев, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет. Также денежную выплату будут предоставлять одному из родителей или других представителей новорожденного ребенка. Для обеих категорий помощь будет предоставляться в течение года.

"Итак, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги", - пояснила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук. видео дня

Для выделения средств украинцам остались формальности: издание Постановления КМУ, которое определяет порядок предоставления помощи, и внесение изменений в порядок использования средств УИК.

Выделенные средства со счетов украинцев направят на поддержку издателей Украины. Таким образом издательства смогут дополнительно выпускать около 1,5-2 миллионов экземпляров.

Кроме этого закон предусматривает улучшение условий предоставления субсидий издателям и книжным магазинам. Теперь будет упрощен алгоритм подачи соответствующих документов для получения поддержки.

Кто такая Евгения Кравчук? Евгения Кравчук - украинский политический деятель, журналистка, эксперт в сфере коммуникаций. Возглавляет пресс-офис партии "Слуга народа", народный депутат Украины 9-го созыва. Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики (с 29 августа 2019 года), пишет Википедия.

Выплаты и льготы гражданам от государства - что известно

Недавно сообщили, что украинцы, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 20% совокупного дохода семьи, имеют право на субсидию, то монетизированная (предоставляется денежными средствами) помощь компенсирует рост тарифов на электроэнергию.

Ранее украинцы, проживающие в Дружковской громаде (Донецкая область), могли получить многоцелевую денежную помощь. Размер помощи составляет 3,6 тысяч грн в месяц для одного человека и выплачивается за трехмесячный период или до 54 тысяч грн для домохозяйств, которые состоят из 5 или более человек.

Напомним, в украинском бюджете есть деньги для жилищно-коммунальных субсидий - даже несмотря на недавнее повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт-час.

Читайте также о выплатах украинцам:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред