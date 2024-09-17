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Александра Усика задержали в Польше: все подробности

Яна Ставская
17 сентября 2024, 23:17
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Обстоятельства задержания пока высняются. Но жена боксера уже успокоила его поклонников.
Александра Усика задержали в Польше: все подробности
Усик задержан в Польше / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Нардеп опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как группа мужчин в военной форме уводят Усика в из помещения. После короткого разговора с поляками спортсмен заложил руки за спину.

Беленюк не сообщил обстоятельства задержания.

видео дня

Усика задержали в Кракове - смотрите видео:

В то же время жена Усика Екатерина рассказала в Instagram, что, мол, "ничего криминального" не произошло, боксер все объяснит сам, но позже.

Как передает Радио Свобода со ссылкой на комментарий спикера МИД Георгия Тихого, генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств.

В комментарии от МИД указано, что Украина "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

"Кроме того, министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", – говорится в сообщении МИД.

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик - последние новости

Накануне Усик поделился своими политическими планами относительно будущей новой карьеры. По словам спортсмена, он намерен получить должность министра молодежи и спорта в украинском правительстве.

Также читайте, как перед желанным реваншем бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри решил напомнить о себе. "Цыганский король" опубликовал видео "спарринга" с тайским боксером, которым, похоже, хотел напугать своего оппонента - Александра Усика.

Ранее Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан. Украинский боксер лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

В июне Усик отказался от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF). Как заявил спортсмен, это своеобразный подарок британским боксерам Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

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