"Я бы с удовольствием": Усик признался, что хочет получить должность в Кабмине

Александр Усик заявил, что хотел бы и в дальнейшем посвятить свою жизнь спорту, поэтому хочет возглавить соответствующее министерство.

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Усик, Зеленский, Кабмин / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, офис: ЗОГА

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поделился своими политическими планами относительно будущей новой карьеры. По словам спортсмена, он намерен получить должность министра молодежи и спорта в украинском правительстве.

Такой инсайдерской информацией Усик поделился во время своего интервью для польского YouTube-канала Kanał Sportowy.

Боксер признался, что хочет стать министром молодежи и спорта:

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"Я бы с удовольствием стал бы министром спорта - я стану им",-рассказал Усик.

Отец четверых детей подчеркнул, что хотел бы и в дальнейшем посвятить свою жизнь спорту, поэтому хочет возглавить соответствующее министерство.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Более того, украинский боксер сказал, что хотел бы работать с малышами не только в спорте, но и в обучении:

"Я бы хотел работать с детьми. Работать с детьми не только в спорте, но и в обучении: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я", - подытожил спортсмен.

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Перестановки в Кабмине - последние новости

Напомним, что 6 сентября правительство провело вторую волну кадровых перестановок. Кабмин уволил пять заместителей министров и главу Закарпатской ОГА, в то же время чиновники приняли несколько назначений, рассказал Тарас Мельничук.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к важной осени для страны.

Народный депутат Давид Арахамия в начале сентября анонсировал смену 50% правительства. Он отметил, что конечный перечень изменений в штате Кабинета Министров Украины будет определен 4 сентября во время заседания фракции.

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