Усик отказался от чемпионского пояса: что произошло

Непобедимый украинский чемпион по боксу Александр Усик (22-0, 14 КО) отказался от пояса Международной боксерской федерации (IBF).

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Усик отказался от пояса чемпиона мира по версии IBF / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 побед нокаутом) де-факто перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу, поскольку отказался от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF). Такое видео он выложил на своей странице в соцсети Instagram.

Как заяви Усик, это своеобразный подарок британским боксерам Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

"Всем привет! Энтони и Даниель. Я знаю, что титул IBF очень важен для вас. Я делаю подарок, к вашему бою 21 сентября", – заявил украинец.

видео дня

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Бой Дюбуа - Джошуа: что известно

19 мая появилась информация, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена. Потом команда украинца официально подала прошение оставить титул для реванша с Фьюри.

2 июня непобедимый временный чемпион IBF Филипп Хргович потерпел сенсационное поражение от британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО), чем спутал все карты организаторам поединка за полноценный пояс IBF. 21 сентября на стадионе "Уэмбли" должен состояться поединок между британцами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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