"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) запальчиво пообещал своим фанатам побить Александра Усика (22-0, 14 КО) в матче-реванше 21 декабря 2024 года.

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Тайсон Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона Александра Усика / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандальный британский боксер и экс-чемпион мира в супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 победы нокаутом) решил побахвалиться после поражения от украинца Александра Усика (22-0, 14 побед нокаутом) 18 мая 2024 года решил в который раз побахвалиться на ровном месте. "Цыганский король" (так горделиво Фьюри называет себя) решил вернуться в спортзал и выложил видеообращение к фанатам на своей странице в социальной сети Instagram.

Фьюри на камеру полупил тумаками по груше, а также отметил ‒ мол, поражение от Усика стало самым большим вызовом в его карьере боксера. И запальчиво пообещал справиться с украинцем во время матча-реванша 21 декабря 2024 года.

"Как видите ‒ я снова в зале. Я достиг всего в боксе – титулов рекордов, много чего. Но я никогда не проходил через поражения. 21 декабря в центре Королевства король вернется на трон и станет абсолютным чемпионом мира! Александр Усик, я иду за тобой! Будь готов к "Цыганскому королю!". Я знаю, что должен делать, Я увидел свои недостатки. Я пройду этот путь к искуплению. 21 декабря станет мои днем. Я иду за абсолютным чемпионством!" – подытожил он.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Бой Усик Фьюри - новости по теме

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Почти весь бой украинец был гораздо активнее противника. А в 9 раунде Усик провел серию мощный атак и Фьюри - хоть и устоял на ногах - но все же побывал в нокдауне. От немедленного поражения его спас рефери и гонг. По итогу боя судьи признали победителем Усика.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри.

Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

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