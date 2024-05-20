"Победа есть": Усик мощно обратился к фанам и поблагодарил защитников Украины

Украинский боксер-тяжеловес поблагодарил всех украинцев, которые за него молились.

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Александр Усик обратился к фанатам / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик поблагодарил своих болельщиков после победы над Тайсоном Фьюри.

"Немножко времени прошло после поединка, немного помятое лицо, но слава Богу победа есть", - сказал он в ходе обращения, опубликованного в Instagram.

При этом украинский боксер-тяжеловес поблагодарил всех украинцев, которые за него молились.

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"Всех тех ребят, которые защищают нашу страну и защищают ее от врага. Хочу поблагодарить каждую маму, папу, жену и всех наших детей, которые сейчас выдерживают это давление. Я очень вас благодарю за поддержку. Я получаю множество сообщений с поздравлениями. Спасибо", – сказал Усик.

Вместе с тем он также отдал дань уважения всем, кто поддерживает Украину в ее борьбе.

"Для меня это очень важно, я действительно ценю. Слава Богу за все, слава Украине", - добавил Усик.

Смотрите видео - Александр Усик поблагодарил за поддержку:

/ Скриншот

Александр Усик - последние новости по теме

Украинский боксер Александр Усик в ночь с 18 на 19 в Саудовской Аравии на стадионе Kingdom Arena одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Почти весь бой украинец был гораздо активнее противника. А в 9 раунде Усик провел серию мощный атак и Фьюри - хоть и устоял на ногах - но все же побывал в нокдауне. От немедленного поражения его спас рефери и гонг. По итогу боя судьи признали победителем Усика.

Это был важнейший объединительный поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Усиком и обладателем пояса ԜВС Тайсоном Фьюри.

Последний раз в хевивейте абсолютный чемпион мира был в далеком 1999 году - в унификации-реванше британец Леннокс Льюис побил американца Эвандера Холифилда.

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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