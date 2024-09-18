Почему в саду растет мох: 3 серьезные причины, о которых стоит знать всем

Нужно не допускать нескольких серьезных ошибок, чтобы защитить свой сад от такой проблемы.

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Почему в саду растет мох/ коллаж: Главред, фото: скрин

Мох в саду может стать настоящей проблемой для многих садоводов, и если ее не решать, со временем она может лишь обостриться.

Автор YouTube-канала "Українець Я" рассказал в своем видео, что делать если в саду растет мох, и по каким причинам он может там появляться.

По его словам, есть три причины, почему в саду растет мох:

в саду влажно и недостаточно солнца,

загущенная посадка деревьев,

не была проведена санитарная обрезка.

"Лишайник и мох можно считать индикаторами плохого самочувствия дерева. И есть несколько причин, почему он может появиться на вашем дереве. Если ваше дерево покрылось мхом, значит в вашем саду влажно и мало солнца, загущена посадка и не была проведена санитарная обрезка, а деревья так растут себе, как хотят. Если появились медленные лишайники, значит дерево очень медленно растет, и лишайник успевает на нем закрепиться", - объяснил автор видео.

В то же время он отметил, что мох и лишайник не подавляют рост деревьев. Они не являются причиной плохого роста дерева, ведь не имеют своих корней и не питаются за счет дерева.

"Для того, чтобы подлечить дерево, нужно его обрызгать специальными средствами", - говорит автор видео.

Он отметил, что обрабатывает деревья в своем саду средствами, которые имеют антисептическое и противогрибковое действие.

Смотрите видео о том, почему в саду растет мох:

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях/ Инфографика: Главред

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