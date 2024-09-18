Почему в саду растет мох: 3 серьезные причины, о которых стоит знать всем

Мох в саду может стать настоящей проблемой для многих садоводов, и если ее не решать, со временем она может лишь обостриться.
Автор YouTube-канала "Українець Я" рассказал в своем видео, что делать если в саду растет мох, и по каким причинам он может там появляться.
По его словам, есть три причины, почему в саду растет мох:
- в саду влажно и недостаточно солнца,
- загущенная посадка деревьев,
- не была проведена санитарная обрезка.
"Лишайник и мох можно считать индикаторами плохого самочувствия дерева. И есть несколько причин, почему он может появиться на вашем дереве. Если ваше дерево покрылось мхом, значит в вашем саду влажно и мало солнца, загущена посадка и не была проведена санитарная обрезка, а деревья так растут себе, как хотят. Если появились медленные лишайники, значит дерево очень медленно растет, и лишайник успевает на нем закрепиться", - объяснил автор видео.
В то же время он отметил, что мох и лишайник не подавляют рост деревьев. Они не являются причиной плохого роста дерева, ведь не имеют своих корней и не питаются за счет дерева.
"Для того, чтобы подлечить дерево, нужно его обрызгать специальными средствами", - говорит автор видео.
Он отметил, что обрабатывает деревья в своем саду средствами, которые имеют антисептическое и противогрибковое действие.
Смотрите видео о том, почему в саду растет мох:
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