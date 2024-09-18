Полтриллиона для ВСУ: Рада приняла законопроект об увеличении госбюджета-2024

Парламент принял законопроект об увеличении госбюджета-2024 на 500 млрд грн для военных нужд.

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Верховная Рада увеличила расходы на оборону / УНИАН, ua.depositphotos.com

Верховная Рада Украины в среду приняла в целом законопроект №11417 об увеличении государственного бюджета 2024 года на 500 млрд грн на военные нужды.

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"За – 298. Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн", - написал он. видео дня

/ t.me/yzheleznyak

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Ранее сообщалось о том, что военные могут остаться без выплат: в бюджете не хватает миллиардов. В Украине военные могут остаться без выплат в 2024 году. Дефицит составляет 36% от необходимой суммы - 430 миллиардов гривен.

Напомним, Кабмин в марте предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривен. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль призвал поднять расходы на оборону на 537 миллиардов гривен.

Как сообщалось ранее, поправки в закон о государственном бюджете свидетельствуют о том, что впервые в истории Украины расходы общего бюджета превысят 3,39 трлн. грн, а дефицит составит более 2 трлн. грн.

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