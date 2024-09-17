Решающий момент для 2024-2025 годов: как Украина может сломать планы РФ

Россия наладила сотрудничество со странами БРИКС, Ираном, Северной Кореей, Китаем, частично с Турцией и активизировала свой ВПК, говорит эксперт.

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Россия сделала ставку на затяжную войну / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Страна-агрессор Россия стремится к затяжной войне, чтобы истощить ресурсы Украины и Запада, делая ставку на усталость европейских стран и вероятную смену президента США, который может прекратить поддержку войны. В России считают, что в такой ситуации Украина согласится на все их условия, а российская армия сможет проводить наступательные операции в других регионах. Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, передает OBOZ.UA.

По его словам, Украина способна противодействовать этим намерениям врага через проведение альтернативных операций, таких как на Курщине. Такие действия дезориентируют врага, нарушают его оборону и заставляют маневрировать в условиях нехватки ресурсов.

Он подчеркивает, что Россия потеряет перспективу как в военном, так и в экономическом плане, но не настолько, чтобы полностью потерять способность противостоять. В начале войны звучали прогнозы, что санкции Запада "поставят Россию на колени" и она не сможет длительно воевать. Однако оказалось, что она имеет достаточные ресурсы и поддержку от третьих стран. Россия наладила сотрудничество со странами БРИКС, Ираном, Северной Кореей, Китаем, частично с Турцией и активизировала свой ВПК. Путин рассчитывает на затяжную войну, и чтобы противодействовать этому, нужна эффективная стратегия.

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"И мы начинаем ломать эту стратегию. Мы должны отказаться от стереотипа затяжной войны на долгие годы. Мы видим, что украинским Генштабом готовятся альтернативные операции вроде Курской. Должны быть еще. А если Брянск? А если Белгород? А подготовить стратегическую операцию на оккупированных территориях, где враг не ожидает, где он не имеет укрепрайонов? Это стратегические подходы, которые дезориентируют противника, разбалансируют его войска и оборону, он теряется, он не может маневрировать, у него недостаточно ресурсов... Вот здесь уже и перспектива краха России в 2024-2025 годах становится реальной", - отметил эксперт.

Маломуж также подчеркнул, что Россия сама по себе не распадется. Благодаря своим ресурсам она способна продолжать затяжную войну. Население будет жить в бедности, еще больше затягивать пояса, но война будет продолжаться. Даже без объявления мобилизации российская армия найдет новые ресурсы, а ВПК продолжит производить десятки новых танков, БТРов и будет получать ракеты от союзников, что позволит России вести длительную войну.

"А механизмы противодействия - решения, позволяющие дезориентировать противника, вывести его из равновесия, разбалансировать наступательную операцию за счет наших ударных форматов. И, конечно, решающий момент для 2024-2025 годов - подготовка стратегических операций по освобождению территорий Украины", - добавил он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что ситуация на всех направлениях российского вторжения на территорию Украины остается сложной. Война в Украине вряд ли сможет закончиться в этом или следующем году.

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде предположил, какими могут быть оптимистический и пессимистический сценарии окончания войны в Украине.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также прокомментировал вероятный формат завершения войны в Украине. По его словам, украинское правительство должно стать лидером в вопросе завершения войны в Украине, а мирный план не должен быть навязан стране извне.

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