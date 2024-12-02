РФ ударила авиационными ракетами по Криворожью: есть раненые и разрушения

Что известно:
- РФ ударила ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57
- Двое мужчин пострадали
Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" сбили три управляемые авиационные ракеты, атаковавшие Кривой Рог Днепропетровской области.
"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Воздушных сил ВСУ.
"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - указано в сообщении.
Подробности воздушного удара РФ
Вечером 2 декабря российские войска ракетой атаковали Криворожский район Днепропетровщины. Двое мужчин пострадали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Из-за атаки на Криворожский район, которая произошла вечером, пострадали два человека. 85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему медицинскую помощь оказали на месте", - написал он в Telegram.
Также были разрушены два дачных дома. Еще один - поврежден. Изуродован микроавтобус. Спасатели продолжают обследовать территорию.
Ранее сообщалось, что РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых. В результате российской атаки частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детей. Жертвами российского ракетного удара стали 30-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2,8 года, и двухмесячная Ульяна.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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