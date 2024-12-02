РФ ударила авиационными ракетами по Криворожью: есть раненые и разрушения

Российские войска атаковали Криворожский район Днепропетровщины, есть пострадавшие.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-aviacionnymi-raketami-po-krivorozhyu-est-ranenye-i-razrusheniya-10619297.html Ссылка скопирована

РФ ударила ракетами по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Что известно:

РФ ударила ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57

Двое мужчин пострадали

Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" сбили три управляемые авиационные ракеты, атаковавшие Кривой Рог Днепропетровской области.

"В 17.30 и 19.30 2 декабря 2024 года российская тактическая авиация нанесла удар по городу Кривой Рог тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов Су-34 и Су-57", - говорится в сообщении в Telegram пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

видео дня

"Все три ракеты были сбиты противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - указано в сообщении.

/ t.me/ComAFUA

Подробности воздушного удара РФ

Вечером 2 декабря российские войска ракетой атаковали Криворожский район Днепропетровщины. Двое мужчин пострадали, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Из-за атаки на Криворожский район, которая произошла вечером, пострадали два человека. 85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему медицинскую помощь оказали на месте", - написал он в Telegram.

Также были разрушены два дачных дома. Еще один - поврежден. Изуродован микроавтобус. Спасатели продолжают обследовать территорию.

Ранее сообщалось, что РФ ударила по Кривому Рогу: 15 раненых. В результате российской атаки частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детей. Жертвами российского ракетного удара стали 30-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2,8 года, и двухмесячная Ульяна.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Другие новости:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред