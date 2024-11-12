Выжил только отец: ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детей

Кратко:
- РФ атаковала Кривой Рог баллистикой
- Погибла почти вся семья - 30-летняя женщина и трое ее маленьких детей
В Кривом Роге в результате ракетного удара страны-агрессора России погибла почти целая семья - мама и трое ее малолетних детей. Отец остался жив, поскольку вышел в другую комнату. Тела всех погибших спасатели достали из-под завалов дома.
11 ноября Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, которая попала в жилой дом. Целый подъезд с первого по пятый этаж разрушен.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вчерашней атаки РФ погибли четыре человека.
"Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал он в Telegram.
Вчера вечером из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины, сегодня утром - тела троих детей.
"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ей не было и года", - написал Лысак.
Жертвами российского ракетного удара стали: 30-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, а также Демид, которому было 2,8 года, и двухмесячная Ульяна.
Отец семейства остался жив, поскольку по время удара вышел в соседнюю комнату - об этом рассказала мама мужчины.
Атака РФ на Кривой Рог 11 ноября 2024
Ранее Главред писал, что 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По информации руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, удар был осуществлен баллистической ракетой. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот террористический обстрел, отметив, что взрывом разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.
Сообщалось, что количество пострадавших в результате российского террористического удара по пятиэтажке в Кривом Роге возросло до 11 человек, из них 2 ребенка.
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