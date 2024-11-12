Выжил только отец: ракета РФ убила в Кривом Роге маму и ее троих маленьких детей

Жертвами российского ракетного удара стали 30-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, Демид, которому было 2,8 года, и двухмесячная Ульяна.

https://glavred.info/ukraine/vyzhil-tolko-otec-raketa-rf-ubila-v-krivom-roge-mamu-i-ee-troih-malenkih-detey-10613480.html Ссылка скопирована

Максим Кулик остался жив, так как вышел в другую комнату во время удара ракеты / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/svoiKR

Кратко:

РФ атаковала Кривой Рог баллистикой

Погибла почти вся семья - 30-летняя женщина и трое ее маленьких детей

В Кривом Роге в результате ракетного удара страны-агрессора России погибла почти целая семья - мама и трое ее малолетних детей. Отец остался жив, поскольку вышел в другую комнату. Тела всех погибших спасатели достали из-под завалов дома.

11 ноября Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, которая попала в жилой дом. Целый подъезд с первого по пятый этаж разрушен.

видео дня

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вчерашней атаки РФ погибли четыре человека.

"Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал он в Telegram.

Елена Кулик / t.me/svoiKR

Вчера вечером из-под завалов разбитого вражеской ракетой дома в Кривом Роге достали тело женщины, сегодня утром - тела троих детей.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ей не было и года", - написал Лысак.

Жертвами российского ракетного удара стали: 30-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, а также Демид, которому было 2,8 года, и двухмесячная Ульяна.

Елена Кулик с сыном Кириллом / t.me/svoiKR

Отец семейства остался жив, поскольку по время удара вышел в соседнюю комнату - об этом рассказала мама мужчины.

Максим Кулик - единственный, кто остался жив в этой семье / t.me/svoiKR

Атака РФ на Кривой Рог 11 ноября 2024

Ранее Главред писал, что 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По информации руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, удар был осуществлен баллистической ракетой. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот террористический обстрел, отметив, что взрывом разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.

Сообщалось, что количество пострадавших в результате российского террористического удара по пятиэтажке в Кривом Роге возросло до 11 человек, из них 2 ребенка.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред