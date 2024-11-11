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Под завалами могут быть люди: количество пострадавших в Кривом Роге резко возросло

Юрий Берендий
11 ноября 2024, 14:14
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Под завалами пятиэтажки, по которой РФ нанесла ракетный удар, все еще могут находиться люди, продолжается разбор завалов, отметили в ОВА.
Под завалами могут быть люди: количество пострадавших в Кривом Роге резко возросло
Под завалами еще могут быть люди - количество пострадавших растет / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

Коротко:

  • Количество пострадавших в результате удара по Кривому Рогу возросло
  • Под завалами могут оставаться люди

Количество пострадавших в результате российского террористического уда ра по пятиэтажке в Кривом Роге возросло до 11 человек, из них 2 ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Кроме того, спасены пять человек, повреждены окна в 35 многоквартирных домах и 11 автомобилей. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 пострадавшим.

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"Под завалами еще могут быть люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются", - отметили в МВД.

Кроме того, по данным Днепропетровской ОГА, в результате российского удара по Кривому Рогу в больнице остается трое пострадавших.

  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України
  • Удар по Кривому Рогу
    Удар по Кривому Рогу Фото: ДСНС України

"Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов", - отметил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По его словам, в результате обстрела повреждены окна и крыши в 35 многоэтажках, а также повреждены 11 автомобилей и административное здание.

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Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Кривому Рогу 11 ноября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, прицельно попав в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По информации руководителя совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, удар был осуществлен баллистической ракетой. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал этот террористический обстрел, отметив, что взрывом разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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