'Мы берем самый эффективный опыт': результаты заседания Ставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили вопросы энергетики и защиты объектов энергосистемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", - сказал Зеленский.
Также вместе с Воздушными силами обсуждалось прикрытие объектов критической инфраструктуры с неба.
"Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы", - добавил он.
К тому же Минобороны доложило о контрактировании и авансировании для украинских производителей оружия, снарядов, ракет и дронов.
Ситуация со светом и переговоры с РФ - последние новости
Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы переговорах между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам не соответствуют логике, поскольку Россия не откажется от таких атак.
Также в Украине сохраняется вероятность, что графики отключения света не введут до конца ноября. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию в энергетике, является война.
Как сообщал Главред, зима 2024-25 года будет тяжелой для Украины, поскольку отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. По мнению Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, мощности производства электроэнергии сократились более чем на 9 ГВт, что может привести к отключениям на 8-14 часов в сутки.
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