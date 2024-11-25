'Мы берем самый эффективный опыт': результаты заседания Ставки Зеленского

Президент Украины провел Ставку по энергетике и защите объектов.

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Зеленский провел заседание Ставки / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили вопросы энергетики и защиты объектов энергосистемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", - сказал Зеленский.

Также вместе с Воздушными силами обсуждалось прикрытие объектов критической инфраструктуры с неба.

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"Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы", - добавил он.

К тому же Минобороны доложило о контрактировании и авансировании для украинских производителей оружия, снарядов, ракет и дронов.

Ситуация со светом и переговоры с РФ - последние новости

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы переговорах между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам не соответствуют логике, поскольку Россия не откажется от таких атак.

Также в Украине сохраняется вероятность, что графики отключения света не введут до конца ноября. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию в энергетике, является война.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, зима 2024-25 года будет тяжелой для Украины, поскольку отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. По мнению Геннадия Рябцева из Национального института стратегических исследований, мощности производства электроэнергии сократились более чем на 9 ГВт, что может привести к отключениям на 8-14 часов в сутки.

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