Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 18 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 18 марта / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео, УНИАН

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп может признать Крым российским ради мира в Украине - СМИ

Администрация Трампа рассматривает различные варианты условий завершения войны России против Украины, один из которых - признание Крыма российским. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с этим вопросом

Американская сторона также допускает возможность обращения к Организации Объединенных Наций с призывом принять соответствующее решение.

видео дня

"Нужно заставить делать правильные вещи": Трамп назвал цель ссоры с Зеленским

Конфликт с Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом был частью стратегии давления на Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", - сказал президент США во время общения с журналистами 17 марта.

Чем закончится разговор Трампа с Путиным: в WSJ оценили шансы на прекращение огня

Надежды президента США Дональда Трампа на то, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, связаны с запланированным на 18 января телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который, вероятно, будет настаивать на территориальных и других уступках.

Как пишет The Wall Street Journal, Кремль развеял надежды на какой-либо прорыв. В понедельник высокопоставленный чиновник МИД заявил, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины, и, по-видимому, исключил любые европейские миротворческие силы на украинской земле, что является ключевым пунктом мирного соглашения, которое поддерживает Киев и западные союзники.

Путин и его армия могут "посыпаться": Жданов спрогнозировал когда

Глава страны-агрессора России, диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает воевать против Украины по принципу "убьюсь, но не остановлюсь". Однако у РФ уже не так много ресурсов для продолжения боевых действий.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, фронт может посыпаться уже через несколько месяцев.

В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известно

18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, в Деснянском районе столицы обломки беспилотника упали на территорию школы.

Трамп и Путин обсудят, какие территории останутся под РФ: новые подробности

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора будут обсуждать, какие территории останутся под контролем РФ после войны с Украиной.

Как пишет The New York Times, помощники Белого дома ясно дали понять, что Россия сохранит Крым и, вероятно, почти всю украинскую территорию, которую удалось захватить.

Наступление ВСУ на Белгородскую область: Коваленко ответил на заявления россиян

Россияне заявили, что Вооруженные силы Украины якобы попытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью РФ. Эти заявления прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В частности, оккупанты заявляли, что несколько бронегрупп ВСУ якобы попытались прорваться в Красноярузский район Белгородской области.

ВСУ выводят силы с нескольких позиций в Донецкой области - подробности

На одном из участков фронта принято решение об отводе Вооруженных сил Украины сил с невыгодных позиций. Об этом сообщил бывший командующий объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, благодаря этому удалось сохранить жизни бойцов.

Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

После активизации армии страны-агрессора России в Курской области в СМИ появилась информация о якобы окружении украинских сил на этом участке фронта. Военный обозреватель Василий Пехньо отрицает эту информацию.

По его словам в эфире Ранок.LIVE, если бы ВСУ были окружены на Курщине, то враг бы перерезал важные дороги. Однако этого не произошло, противник лишь контролирует отдельные участки с помощью дронов и артиллерии.

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман

Страна-агрессор России не готова реально соблюдать режим прекращения огня на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, об этом говорят Путин и Захарова, подчеркивая, что решения будут приниматься непосредственно в Москве и Москвой, а не Украиной, Соединенными Штатами или кем-то еще.

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

В Киеве общественный транспорт с 21 марта будет работать во время воздушных тревог. Об этом глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram.

По словам Ткаченко, с 21 марта общественный транспорт Киева, как коммунальный, так и частный, будет работать по новым правилам.

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом на прошлой неделе озвучил предварительное условие подписания соглашения о тридцатидневном прекращении огня, на которое согласилась Украина.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и трех людей в Москве, глава страны-агрессора России хочет, чтобы США прекратили поставки военной помощи Украине на время перемирия.

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, детали

В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Сейчас продолжается розыск стрелков. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Известно, что сообщение об инциденте в милицию поступило в 11:04.

"Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась", - говорится в сообщении.

Умер отец Филиппа Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Россия готовит новое масштабное наступление: ветеран рассказал, чего ждать украинцам

Россия имеет достаточно сил для нового масштабного наступления, но не для значительных завоеваний, поскольку Украина способна эффективно сопротивляться. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Чего ждать Украине от переговоров Трампа и Путина: в Раде раскрыли главные детали

В сегодняшнем разговоре Дональда Трампа и президента страны-агрессора России, диктатора и военного преступника Владимира Путина может подниматься вопрос освобождения Запорожской АЭС, а также полного вывода украинских сил с территории России. Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

В Украине в среду, 19 марта, ожидается еще морозная погода, но уже в четверг прогнозируется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра столбик термометра будет показывать ночью от 0 до -5 градусов. А днем от +3 до +8 градусов.

"19-го марта местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской и Кропивницкого областей. Потому что - будет преобладать антициклон", - говорится в сообщении.

РФ стягивает немалые силы: в ВСУ рассказали об угрозе для одной из областей

На северных рубежах Украины наблюдается активное передвижение российских подразделений, ранее участвовавших в боевых действиях в Курской области. Немалое количество вражеских сил приближается к границе с Сумской областью. Об этом сообщил представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

В Германии проголосовали за изменение Конституции: расходы на Украину увеличат

Нижняя палата немецкого парламента большинством голосов одобрила изменения в конституцию Германии, которые позволят стране занимать больше и инвестировать огромные суммы в вооруженные силы и инфраструктуру. Об этом сообщает "Укринформ".

Путин заставил Трампа ждать час: в Sky News раскрыли детали звонка

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным начался на час позже. Задержка могла быть преднамеренным шагом со стороны Путина. Об этом пишет Sky News.

Как сообщает издание, Кремль ранее анонсировал, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом запланирован на 15:00. Однако фактически он стартовал только в 16:00.

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Официальный Киев поддерживает тридцатидневный режим прекращения огня. Однако в рамках переговоров не обсуждает нейтральный статус или сокращение своих Вооруженных сил. Также Украина никогда не признает "российскими" оккупированные территории. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он написал о том, что Украина как первый шаг к миру предложила провести обмен пленными, освободить гражданских лиц, и вернуть домой детей, которых депортировали.

Кремль пошел на "жест доброй воли": первые результаты переговоров Трампа и Путина

Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможного прекращения огня в полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины в 2022 году. Этот разговор состоялся на фоне принятия Украиной предложенного США 30-дневного перемирия, и теперь Трамп стремится получить аналогичное обязательство от России.

Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня и дал команду войскам РФ

Страна-агрессор Россия согласна временно прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Владимир Путин уже дал российским войскам соответствующую команду. Об этом заявили в Кремле.

Как сообщает РБК, во время беседы Трамп предложил Путину отказаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре на 30 дней.

У Трампа раскрыли первые планы по завершению войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин считают, что движение к миру в Украине должно начаться с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, еще одним условием для начала мирного процесса должно стать установление морского перемирия в Черном море.

Путин выдвинул Трампу ряд требований для перемирия: что РФ хочет от Украины

Лидер РФ Владимир Путин назвал ключевым условием для завершения войны в Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Кремль настаивает, что урегулирование войны должно предусматривать "устранение первопричин кризиса" и учитывать "законные интересы России в сфере безопасности". Об этом заявили в Кремле, пишут росСМИ.

Трамп сделал первое заявление по итогам переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с главой агрессора России Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о немедленном прекращении огня по энергетике и инфраструктуре. Разговор был "очень хорошим и продуктивным".

На своей странице в социальной сети Truth Social он рассказал о том, что в дальнейшем стороны будут работать над полным прекращением огня и завершением войны.

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