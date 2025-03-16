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Отказ Путина от перемирия: будут ли "страшные последствия" для России от Трампа

Юрий Берендий
16 марта 2025, 13:44
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Президент США может не решиться на введение максимальных санкций против России в случае отказа Путина от прекращения огня, отметил политический философ.
Отказ Путина от перемирия: будут ли 'страшные последствия' для России от Трампа
Названы последствия для Путина в случае его отказа от перемирия / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Морозов:

  • Если Кремль согласится на перемирие, то это будет иметь экономическую выгоду для РФ
  • Отказ Путина от прекращения огня может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны Трампа
  • Действия Трампа не имеют логики

Если Путин согласится на перемирие, между Москвой и Вашингтоном начнется серия консультаций в дипломатической и экономической сферах. Об этом в интервью Главреду заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его словам, в случае согласия Кремля могут обсуждаться экономические соглашения, возможность участия в совместных международных проектах и тому подобное.

В то же время, если российский диктатор Владимир Путин откажется от перемирия, предсказать реакцию Дональда Трампа будет сложно, поскольку его логика остается непредсказуемой.

"Прямая логика подсказывает, что в случае отказа Путин должен ожидать введения "адских" санкций, включая, например, полное эмбарго на российскую нефть. Это не просто ограничение ценового потолка, а полный запрет на финансовые расчеты за нефть - только товарообмен, бартер", - сказал Морозов.

Политический философ, комментируя вопрос о соблюдении такого решения мировым сообществом, отметил, что это вполне вероятно. В таком случае контроль за теневым танкерным флотом станет ненужным, поскольку вся нефть, перевозимая этими судами, сможет оплачиваться лишь определенным перечнем товаров. Хотя такие радикальные шаги возможны, нет гарантии, что Трамп действительно их осуществит.

"Он (Трамп - ред.) со своей стороны может взять паузу и передать инициативу Европе. Он несколько раз давал понять, что может так поступить. Мол, это не наша война, это далеко за океаном. Если Путин отказался - это не наша проблема. Мы готовы как-то способствовать, но пусть этим занимается Европа. Мы можем продавать оружие, но европейцам, и пусть уже они передают его Украине", - добавил аналитик.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о действиях Путина в случае перемирия с Украиной:

Морозов отмечает, что отсутствие четкой логики в действиях Трампа очевидно. Ежедневно можно наблюдать, как он вводит торговые пошлины против Канады, а уже на следующий день отменяет или смягчает их для отдельных товарных групп. Из-за этого невозможно прогнозировать его долгосрочную внешнеполитическую стратегию. Самая большая опасность заключается в том, что в случае отказа Путина от перемирия Трамп может не решиться ввести реальные санкции.

"Потому что Трамп и его люди не раз заявляли: "Если вы этого не сделаете, будет что-то страшное". Но это "страшное" так и не наступало ни для Ирана, ни для Северной Кореи, ни для ХАМАС. Просто продолжались обычные действия. И поэтому весьма вероятен такой сценарий, при котором Дональд Трамп, как я и говорил, скажет: "Ну, это европейская война, пусть европейцы с этим и разбираются"", - подчеркнул Морозов.

Политический философ резюмирует, что Украина сможет выстоять. Европа, вероятно, начнет масштабную экономическую и военную мобилизацию в ответ на развитие событий. Ожидается, что к саммиту НАТО в Гааге, который состоится осенью, будут приняты стратегические решения по дальнейшей поддержке Украины.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Политика Трамп в отношении России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле отреагировали на призыв к перемирию в Украине и сообщили об ответе президенту США Дональду Трампу. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что в Москве рассматривают такую инициативу как попытку дать украинским войскам возможность перегруппироваться.

Ожидаемая реакция Владимира Путина на предложение 30-дневного перемирия свидетельствует о том, что ситуация зашла в тупик, что, вероятно, понимают и в Белом доме. Однако Трамп пока не оказывает достаточного давления на Кремль. Журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью Главреду объяснил, имеет ли президент США реальные рычаги влияния на Путина.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что его слова о возможности завершить войну в Украине за 24 часа имели "саркастический подтекст". Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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