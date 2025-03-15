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"Задушит" Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия

Марина Фурман
15 марта 2025, 21:53
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Яковенко рассказал о лучших рычагах влияния Трампа, которые американский лидер может применить против Путина.
'Задушит' Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия
Президент США имеет реальные рычаги влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Американский лидер может повлиять на решение Путина о перемирии в Украине
  • Реальный рычаг давления на Путина - предоставление Украине оружия
  • Также Трамп может нанести серьезные удары по экономике России

Реакция российского диктатора Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной является ожидаемой. Белый дом, вероятно, понимает, что ситуация зашла в тупик. Однако пока что не Трамп не оказывает необходимое давление на лидера Кремля. В интервью Главреду журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко рассказал, есть ли у Трампа реальные рычаги влияния на Путина.

Яковенко прогнозирует, что американский лидер до сих пор не понимает тупиковость ситуации, однако он может повлиять на решение Путина.

"Рычаги - на складах Пентагона. Имею в виду 7 тысяч ракет Tomahawk, несколько тысяч самолетов F-16, F-35 и другие вооружения. Была бы политическая воля, можно было бы передать Украине хотя бы тысячу "Томагавков" и около 500 истребителей. А за штурвалы самолетов посадить американских летчиков - добровольцев, пенсионеров или отставников. И такой шаг мог бы кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины", - сказал социолог.

Он уверен, если бы Трамп предоставил Украине мощную военную помощь, то ВСУ в течение 2025 года уничтожили бы военную машину России. Однако лидер Штатов нет желания реализовать такой сценарий.

"Трамп мыслит другими категориями: у него в голове "сделка" и тарифы. Трамп собирается "душить" Путина тарифами, запуская серьезные таможенные барьеры на продажу товаров. Он может нанести серьезные удары по экономике России, особенно если всерьез решится уничтожить теневой танкерный флот. Но далеко не факт, что Трамп пойдет на такой шаг", - объяснил он.

Яковенко подчеркнул, что реальный рычаг давления на Путина - предоставление Украине оружия, с помощью которого она сможет победить врага.

"Конечно, мы понимаем, что Трамп - человек непредсказуемый, и неопределенность заставляет нас надеяться на реализацию им адекватных мер. Впрочем, надежды на это мало", - добавил журналист.

Он напомнил, что встреча между Трампом и Путиным еще не состоялась, однако трудно предсказать, чем завершатся переговоры между американским лидером и российским диктатором.

Яковенко не исключает, что Путин может убедить Трампа в "законности" своих требований. С психологической и политической точки зрения, Путин может быть ближе Трампу, чем европейские лидеры или Зеленский.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал о рычагах влияния Трампа на Путина:

Возможное прекращение огня - новости по теме

Как писал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории.

Позже российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что соглашается на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что режим прекращения огня сроком на 30 дней - это лишь начальный этап на пути к заключению дальнейшего соглашения. Для Украины этого времени достаточно, но нет гарантий, что его хватит России.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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