Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции, говорят европейские дипломаты.

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В Европе намерены продолжать вооружать Украину / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

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ЕС не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине

Евросоюз добивается более сильной позиции Украины на переговорах

Европейский союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине даже в случае достижения договоренностей со страной-агрессором РФ о прекращении огня.

"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", - цитирует Deutsche Welle одного из европейских дипломатов.

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Другие европейские дипломаты говорят о том, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, потому что Киев важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркивают дипломаты из ЕС.

По мнению европейских дипломатов, ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.

"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - говорят они.

Перемирие между Украиной и Россией - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что россияне должны показать свою готовность к миру, ведь существовали спекуляции якобы украинская сторона не готова к миру, но наша сторона показала, что как раз-таки готова к миру и к перемирию как к его первому этапу.

Ранее сообщалось о том, что полное завершение войны пока невозможно. Нынешние требования РФ не соответствуют реальным возможностям Кремля, считает Александр Морозов.

Ранее Кирилл Сазонов заявил, что страну-агрессора Россию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы, потому что Москва будет выставлять свои ультиматумы и условия, которые выполнять никто не будет.

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Что известно о Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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