Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в случае перемирия – Deutsche Welle

Важно:
- ЕС не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине
- Евросоюз добивается более сильной позиции Украины на переговорах
Европейский союз не намерен приостанавливать поставки вооружений Украине даже в случае достижения договоренностей со страной-агрессором РФ о прекращении огня.
"Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от "плохой", как сказал бы Трамп, сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров. Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия", - цитирует Deutsche Welle одного из европейских дипломатов.
Другие европейские дипломаты говорят о том, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину, потому что Киев важно поставить в сильное положение на переговорах. Кроме того, необходимо не дать россиянам воспользоваться "вторым шансом" воспользоваться для перегруппировки и повторной атаки.
"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом", - подчеркивают дипломаты из ЕС.
По мнению европейских дипломатов, ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия. Задача союзников состоит в том, чтоб создать Украине сильную позицию, и чтобы страна могла улучшать свои оборонительные возможности.
"Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", - говорят они.
Перемирие между Украиной и Россией - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что россияне должны показать свою готовность к миру, ведь существовали спекуляции якобы украинская сторона не готова к миру, но наша сторона показала, что как раз-таки готова к миру и к перемирию как к его первому этапу.
Ранее сообщалось о том, что полное завершение войны пока невозможно. Нынешние требования РФ не соответствуют реальным возможностям Кремля, считает Александр Морозов.
Ранее Кирилл Сазонов заявил, что страну-агрессора Россию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы, потому что Москва будет выставлять свои ультиматумы и условия, которые выполнять никто не будет.
Читайте также:
- Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины
- Враг контратакует в Донецкой области: обозреватель назвал следующую цель РФ
- Вопрос вступления Украины в НАТО уже не рассматривается: Рютте удивил заявлением
Что известно о Deutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.
"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).
Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред