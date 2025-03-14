Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

Что сказал Попович:
- Армия РФ пытается контратаковать на Покровском направлении
- За город Торецк продолжаются уличные бои
- Противник хочет развернуть наступление на Константиновку
Армия страны-агрессора России на Покровском направлении после неудачного наступления продолжает попытки контратаковать. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.
По его словам, враг замедлил свои темпы на данном направлении по сравнению с тем, какими они были в прошлом месяце, но несмотря на это попытки атак со стороны противника все еще фиксируются.
"На Покровском участке фронта мы контратаковали, смогли освободить ряд населенных пунктов. Сейчас россияне пытаются вернуть утраченные позиции", - отметил обозреватель.
В то же время уличные бои продолжаются в городе Торецк, где украинским защитникам также удалось провести успешные контратаки и вернуть утраченные позиции. Подобная ситуация и в Часовом Яру.
"Также идут уличные бои в городе Часов Яр. Дело в том, что Часов Яр, Торец, Константиновка образуют некий треугольник, который будет очевидно в центре внимания российской армии. То есть, они будут пытаться захватить Часов Яр и Торецк, чтобы развернуть наступление на Константиновку, как на ворота Славянско-Краматорской агломерации. Очевидно, мы в дальнейшем будем видеть именно такое развитие событий", - пояснил Попович.
Также на восточном направлении сейчас наблюдается увеличение применения врагом бронетехники. Это обозреватель связывает как раз с попытками отбить утраченные позиции и повысить интенсивность боевых действий.
"Тот факт, что он затормозился с наступлением, не означает, что он не пытается, скажем так, контратаковать. И для этих контратак враг использует бронетехнику. У него ее мало, бронированной техники, то есть она выбита. Поэтому, когда противник раскрывает свои запасы, это свидетельствует о том, что он пытается активизировать наступательные действия, повысить их эффективность и для этого привлекает бронетехнику", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред сообщал, что по информации военнослужащего ВСУ Ивана Варченко по состоянию на сегодня ситуация на Покровском направлении стабилизировалась, а украинские военные продолжают проводить там успешные контратаки.
Накануне аналитики ISW заявили, что украинские войска продолжают продвижение на востоке страны. По геолокационным снимкам, опубликованным 11 и 13 марта, стало известно, что ВСУ заняли большую часть села Шевченко, расположенного к югу от Покровска, и приблизились к его южной окраине
Ранее в ГСЧС сообщили, что российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине.
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Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
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