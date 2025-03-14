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Враг контратакует на Донетчине: обозреватель назвал следующую цель РФ

Анна Косик
14 марта 2025, 15:08
1219
В планы российских оккупантов входит захват двух ключевых городов в Донецкой области.
армия РФ, ВСУ
Оккупанты увеличили применение бронетехники / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Что сказал Попович:

  • Армия РФ пытается контратаковать на Покровском направлении
  • За город Торецк продолжаются уличные бои
  • Противник хочет развернуть наступление на Константиновку

Армия страны-агрессора России на Покровском направлении после неудачного наступления продолжает попытки контратаковать. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, враг замедлил свои темпы на данном направлении по сравнению с тем, какими они были в прошлом месяце, но несмотря на это попытки атак со стороны противника все еще фиксируются.

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Покровск Инфографика
Покровск\ / Инфографика: Главред

"На Покровском участке фронта мы контратаковали, смогли освободить ряд населенных пунктов. Сейчас россияне пытаются вернуть утраченные позиции", - отметил обозреватель.

В то же время уличные бои продолжаются в городе Торецк, где украинским защитникам также удалось провести успешные контратаки и вернуть утраченные позиции. Подобная ситуация и в Часовом Яру.

"Также идут уличные бои в городе Часов Яр. Дело в том, что Часов Яр, Торец, Константиновка образуют некий треугольник, который будет очевидно в центре внимания российской армии. То есть, они будут пытаться захватить Часов Яр и Торецк, чтобы развернуть наступление на Константиновку, как на ворота Славянско-Краматорской агломерации. Очевидно, мы в дальнейшем будем видеть именно такое развитие событий", - пояснил Попович.

Также на восточном направлении сейчас наблюдается увеличение применения врагом бронетехники. Это обозреватель связывает как раз с попытками отбить утраченные позиции и повысить интенсивность боевых действий.

"Тот факт, что он затормозился с наступлением, не означает, что он не пытается, скажем так, контратаковать. И для этих контратак враг использует бронетехнику. У него ее мало, бронированной техники, то есть она выбита. Поэтому, когда противник раскрывает свои запасы, это свидетельствует о том, что он пытается активизировать наступательные действия, повысить их эффективность и для этого привлекает бронетехнику", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что по информации военнослужащего ВСУ Ивана Варченко по состоянию на сегодня ситуация на Покровском направлении стабилизировалась, а украинские военные продолжают проводить там успешные контратаки.

Накануне аналитики ISW заявили, что украинские войска продолжают продвижение на востоке страны. По геолокационным снимкам, опубликованным 11 и 13 марта, стало известно, что ВСУ заняли большую часть села Шевченко, расположенного к югу от Покровска, и приблизились к его южной окраине

Ранее в ГСЧС сообщили, что российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине.

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Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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война в Украине ВСУ Часов Яр российские войска Торецк
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