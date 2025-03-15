Полное завершение войны пока невозможно: появился тревожный прогноз

Важные заявления Морозова:
- Требования Кремля не соответствуют его реальным возможностям
- Ситуация вокруг войны в Украине уже "зашла в полный тупик"
Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов спрогнозировал вероятность заключения мира в ближайшее время.
"С моей точки зрения, это невозможно. Кремль настаивает на том, что четыре области де-юре присоединены к Российской Федерации, и требует, чтобы Украина покинула эти территории и полностью передала их РФ. Однако эти требования не соответствуют реальным возможностям Кремля. Он не смог захватить эти области полностью, и Украина продолжает сохранять контроль над частями Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт указал на то, что в этом плане ситуация вокруг войны в Украине уже "зашла в полный тупик".
"На мой взгляд, переговоры о полном завершении этой войны возможны только после смены власти в Кремле. Когда к руководству придут люди, которые, подобно Дональду Трампу, анонсируют у себя "большую перестройку", в результате которой можно многое поменять, признать, полностью отказаться от итогов этой войны и вернуть Украине оккупированные территории. Это был бы перспективный сценарий, но сейчас это невозможно себе представить", - добавил Морозов.
Смотрите видео - интервью Александра Морозова:
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.
Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.
Читайте также:
- Армия РФ начала новые наступления на фронте: в ВСУ заявили о критической ситуации
- ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте
- "Ситуация может резко измениться": в DeepState назвали новую цель России на фронте
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред