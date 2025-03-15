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Перемирие в Украине: будет ли новое нападение РФ и кто станет жертвой

Анна Ярославская
15 марта 2025, 05:50
4074
Владимир Путин будет продолжать действовать агрессивно в отношении Европы. Он просто не способен выбрать другую линию поведения.
Александр Морозов, Путин
Путин продолжит противостояние с НАТО и будет систематически пытаться разрушить Евросоюз / Коллаж: Главред, фото: Facebook, Главред

Вы узнаете:

  • Буде ли Путин готовить новую атаку после заключения перемирия в Украине
  • Какие страны рискуют стать жертвой агрессии РФ

Россия будет готовиться к новой агрессии в отношении Европы независимо о того, чем закончатся возможные переговоры о прекращении огня в Украине. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Как бы сейчас ни завершились эти переговоры, Кремль и Россия уже находятся в таком положении, при котором НАТО в любом случае остается для них угрозой. И Кремль будет постоянно подчеркивать этот факт", - сказал он.

Морозов напомнил, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Украина формально не вступила в Альянс, но уровень ее военного сотрудничества с НАТО настолько высок, что, с точки зрения Кремля, ее можно считать де-факто членом НАТО.

"Поэтому Путин продолжит противостояние с НАТО и будет систематически пытаться разрушить Евросоюз, поскольку страны ЕС в течение этих трех лет войны занимали последовательную антироссийскую позицию. Возможно, от Франции, Германии и Великобритании ожидали большего, в том числе и украинцы. Но с точки зрения Кремля все эти страны, а также Чехия, Польша, страны Балтии, весь север Европы (Нидерланды, Дания) заняли четкую и жесткую позицию осуждения действий Путина и поддержки Украины любыми способами", - подчеркнул эксперт.

Морозов считает, что хозяин Кремля Владимир Путин в любом случае будет готовить либо прямые военные, либо гибридные действия против Европы.

"В этом нет ничего неожиданного. Как минимум в течение следующих десяти лет мы будем наблюдать его попытки дестабилизировать Европу. Он будет манипулировать иллюзией поддержки со стороны Китая или, возможно, Индонезии, а параллельно готовиться к нанесению смертельного удара по Украине", - считает он.

Морозов уверен, что даже если сейчас ситуация временно стабилизируется, сомневаться в дальнейших намерениях Путина не приходится.

"Мне кажется, что Владимир Путин просто не способен выбрать другую линию поведения — он будет продолжать действовать в этом направлении. Таким образом, только после его ухода или смерти эта его кошмарная геополитическая фантазия, основанная на конфликте с Европой и стремлении превратить Украину в подобие Беларуси, исчезнет. Но не раньше, чем он уйдет из Кремля или из жизни", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о действиях Путина в случае перемирия с Украиной:

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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