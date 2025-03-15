'Никаких 'но': Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

Если Россия откажется от временного прекращения огня, должна быть жесткая реакция президента США, отметил Владимир Зеленский.

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На мирное соглашение может понадобиться больше, чем 30 дней режима тишины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 24 ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы Зеленского:

30-дневное перемирие - это первый этап, за который необходимо договориться о дальнейших шагах

Украине этого срока достаточно, но другим участникам может не хватить

Нужен четкий срок прекращения огня, чтобы избежать сценария "замороженного конфликта"

Режим прекращения огня сроком на 30 дней - это лишь начальный этап на пути к заключению дальнейшего соглашения. Для Украины этого времени достаточно, но нет гарантий, что его хватит России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

"Режим прекращения огня или режим тишины - это одинаковые вещи. Этот режим прекращения огня или режим тишины - это режим, который сейчас предлагается на 30 дней. Мне сложно сказать, что будет дальше, потому что это срок, за который надо иметь соглашение о следующих шагах. В принципе - это все. Мне нечего добавить", - отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что этого срока достаточно для Украины, но не факт, что этого хватит для всех участников процесса.

"Я думаю, если будет первый шаг. Я не могу быть уверенным, что 30 дней будет достаточно. Я считаю, что с нашей стороны - будет достаточно. Но когда у нас 3 стороны, а мы хотим, чтобы было 4 стороны, чтобы была Европа. Поэтому может не 30 дней, может понадобится немного больше. Но важно, чтобы был четкий срок в соглашении о тишине, потому что это сократит возможности для россиян играть в вечный замороженный конфликт", - пояснил президент.

По его словам, в ближайшие дни Украина проведет координацию с Соединенными Штатами относительно дальнейших шагов. Зеленский отметил, что 30 суток - это возможность "продемонстрировать скорость и желание закончить войну или наоборот".

"Мы очень ожидаем и очень верим: если россияне не согласны с предложением президента Трампа, то позиция президента Трампа будет четкая, жесткая, прямая по отношению к Путину", - сказал он.

Президент также прокомментировал встречу спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский сказал, что имеет понимание того, что происходило в Москве.

"Нам не может быть известно на 100%, о чем эти люди говорили. Но мы понимаем, что будет много разных "но", чтобы поставить Украину в более слабую ситуацию. И здесь очень важна позиция Америки. Если режим прекращения полный, то никаких "но". Позиция у всех должна быть четкая, прозрачная, правдивая", - подчеркнул он.

Режим прекращения огня в Украине - новости по теме

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно, а больше информации появится уже в понедельник, 17 марта. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

Как сообщал Главред, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы в отношении мира.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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