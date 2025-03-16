Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

Украинцы готовы и дальше сражаться, говорится в материале британских журналистов.

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В ВСУ не верят, что Путин реально хочет мира / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 53-я ОМБр

Главное из материала в The Times:

В Украине не верят в то, что агрессор Россия пойдет на мир

Украинцы готовы продолжать борьбу

Украинцы намерены продолжать борьбу с российской агрессией, несмотря на заявления политиков по поводу возможного перемирия. Мир "в обмен" на суверенитет Украины стал бы глубоким предательством.

Журналисты The Times пообщались с украинцами и узнали об их позиции относительно дипломатических заявлений по войне.

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"Мы воюем с Россией сотни лет"

В частности, украинец Павел в тренировочном лагере 3-й Отдельной десантно-штурмовой бригады заявил, что не ждет скорого завершения войны.

"Мы воюем с Россией сотни лет", - отметил военный и засмеялся. С его бороды и рук сыпалась грязь. Он напомнил, что война началась не в 2022, а в 2014 году.

"Мне 24 года, но я чувствую себя намного, намного старше… Я готовился к этой войне с 12 лет", - сказал Павел.

Павел заплатил примерно 14 тысяч гривен за четырехдневную военную подготовку в тренировочном лагере. Добровольцы стремились быть готовыми к передовой.

"Сколько из вас держали такое оружие?" – спросил инструктор у группы, которая чистила автоматы.

Все подняли руки.

"Помните, это не то оружие. Вы - оружие", - сказал инструктор.

Россия выдвигает неприемлемые требования

Журналисты пишут, что демилитаризация, прекращение западной военной помощи и гарантии невступления Украины в НАТО – это "требования", с которыми не согласятся большинство украинцев.

"Украинцы готовы противостоять белорусской модели российского контроля над правительством в Киеве любой ценой. Украинцы не желают принять стратегию, которая повышает вероятность российского политического контроля, даже если это спасает жизни или уменьшает риск ядерной войны", - говорит профессор Оксфордского университета Янина Дилл.

"Эта война не прекратится скоро"

Боец с позывным Студент, который пережил тяжелые ранения считает, что не следует ожидать скорого завершения войны.

"Я могу сказать вам только одно. Эта война не прекратится скоро", - добавил он.

Шахтер из Терновки Алексей, который жил в 50 километрах от российских позиций, сказал следующее:

"Это наша реальность. Если вы живете в Украине, вы должны быть готовы воевать, как в Израиле ЦАХАЛ. Я готов сражаться", - отметил боец.

Что известно о переговорах Украины и США в Джидде / Инфографика: Главред

"Кто верит Путину?"

Добровольцы не верят, что США и РФ способны навязать мир Украине. Люди пережили террор российской оккупации – похищения и пытки.

"Кто верит Путину? Ответ на этот вопрос очевиден", - считает один из добровольцев.

"Мы проиграем, только если будем слабыми"

По мнению главы благотворительной организации "Вернись живым" Тараса Чмута, Украина может проиграть войну только в том случае, если будет слабой.

"Мы не проиграем эту войну из-за гениальности врага. Мы проиграем, только если будем слабыми", - предположил он.

Журналисты также рассказали о молодежи на Крещатике из правых группировок.

"Они - наше будущее… Мы не хотим мира. Мы хотим быть свободными", - считает медсестра Надя, муж которой в 2023 году попал в плен.

"Наступит день, когда мне придется взять винтовку и защищать свою родину", - говорит 18-летний студент Роман.

Переговоры о прекращении огня в Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, по итогам которых договорились о прекращении огня в российско-украинской войне на 30 дней без предварительных условий. Запуск инициативы зависит от позиции России.

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин выдвинул ответные "требования": прекращение мобилизации в Украине, подготовки военных и западной помощи. Путин согласен с прекращением огня на таких "условиях".

Путин готовит официальный отказ от перемирия, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, Кремль ответил ожидаемой манипуляцией, поскольку Москва не настроена на реальный мир с Киевом.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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