В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

По данным Госдепа, США и Россия договорились продолжать работу над восстановлением коммуникации между сторонами.

https://glavred.info/world/v-ssha-zayavili-o-novom-raunde-peregovorov-s-rossiey-o-chem-dogovorilis-10647671.html Ссылка скопирована

Госсекретарь Рубио провел новые переговоры с Лавровым / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Коротко:

Госсекретарь Рубио провел переговоры с Лавровым

Главной темой стала операция США против хуситов в Йемене

Тема Украины в ходе разговора не упоминалась

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, Рубио проинформировал российскую сторону о военных операциях США, направленных на сдерживание поддерживаемых Ираном хуситов. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море не останутся без реакции.

видео дня

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили следующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжать работать над восстановлением коммуникации между США и Россией", - говорится в сообщении Госдепа США.

Позиция российского МИДа

В МИД России заявили, что телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с Сергеем Лавровым состоялся "по инициативе американской стороны". Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

По данным МИД РФ, США проинформировали Россию о решении начать военную операцию против хуситов. В ответ Лавров отметил необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал все стороны к политическому диалогу.

Украина в официальном сообщении не упоминалась. В то же время отмечается, что обсуждались "конкретные аспекты реализации взаимопонимания", достигнутые во время встречи высокопоставленных чиновников России и США 18 февраля в Эр-Рияде.

Переговоры между США и Россией

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между США и Россией могут состояться в понедельник, 17 марта. Об этом во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно возможного обсуждения мониторинга соблюдения режима тишины со следующей недели.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться 17 марта с российским лидером Владимиром Путиным. Как отметил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов, Трамп готов обойти вопрос войны, не касаться темы российской агрессии и территориальных изменений, а взамен предлагает Кремлю просто заключить временное перемирие.

Тем временем спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта провел в Кремле переговоры с высокопоставленными чиновниками о прекращении войны в Украине. Как сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волтц в эфире Fox News, Уиткофф уже возвращается в Вашингтон с полученными результатами.

Другие новости:

Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред