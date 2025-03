В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

Что сказал британский полковник:

Глава страны-агрессора России не заинтересован в мире, а намерен восстановить СССР. Так называемые требования, которые выдвигает Владимир Путин, категорически неприемлемы. Об этом заявил британский полковник в отставке, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Хэмиш де Бреттон-Гордон.

В своей колонке на The Telegraph он рассказал о том, что Путин не остановится.

Бывший британский высокопоставленный военный акцентировал внимание на категорически неприемлемых "требованиях" Путина:

"Путин в значительной степени добился последней из этих целей, и западные разведывательные агентства оценивают, что он думает, что может достичь своей главной цели, особенно учитывая, что он продвигается вдоль большей части линии соприкосновения", - говорит эксперт.

По словам британца, потери РФ в войне уже больше миллиона человек, и Путин понимает, что у него будут проблемы с российскими матерями, и пытается как можно дальше оттянуть этот момент.

"Великобритания и Европа, с Трампом или без него, должны рассмотреть все варианты. Путин реагирует только на силу. Бесполетная зона над Украиной или наземные войска НАТО могут сдержать российское продвижение на запад. Только когда Путин узнает, что мы полностью посвятим себя этой борьбе, он серьезно рассмотрит мир. Большинство в Европе, кто подробно изучает Путина и Россию, знают, что он не остановится на Украине, если возьмет Киев. По сути, он хочет восстановить Советский Союз. Путин не хочет мира, он по-прежнему стремится к полной победе в Украине и верит, что может ее добиться. Нам, особенно в Европе, нужно понять реальность позиции Путина и планировать соответствующим образом", - подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Как сообщал Главред, Украина и США в Саудовской Аравии согласовали прекращение огня в российско-украинской войне на 30 дней. Инициатива будет запущена в случае согласия РФ.

Украина готова обсудить механизмы запуска прекращения огня, говорил глава украинской делегации на переговорах в Саудовской Аравии Андрей Ермак. Если Москва согласится, возможны и дальнейшие переговоры.

Глава Кремля Владимир Путин сказал, что Россия якобы согласна на прекращение огня, но с рядом "условий". В частности, Москва "хочет", чтобы на этот период Украина прекратила мобилизацию и обучение военнослужащих ВСУ, а Запад остановил поставки военной помощи Киеву.

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.