Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

Россияне затягивают процесс, потому что хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя.

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Переговоры РФ с США / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления президента:

Переговоры между РФ и США могут состояться 17 марта

17 марта является особой датой, потому что именно в этот день был выдан ордер на арест Путина

Переговоры между Россией и США могут состояться в понедельник, 17 марта. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент Укринформ.

В частности, он ответил на вопрос, запланирована ли встреча по обсуждению мониторинга соблюдения режима тишины со следующей недели.

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"Мониторинг можно скоординировать. Американцы с европейскими партнерами и вместе с нашими силами могут это делать. Я думаю, что затягивание процесса идет из-за того, что они (россияне - ред.) хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что 17 марта является особой датой, ведь именно в этот день год назад Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

"Я не знаю, когда будет разговор. Но я обратил бы внимание на 17 марта прошлого года. Что это за дата? Что Международный уголовный суд сделал 17 марта прошлого года? Так я обратил бы на это внимание. Поэтому я думаю, что, наверное, возможность тех или иных разговоров между США и Россией есть именно в понедельник", - подытожил глава государства.

Переговоры об окончании войны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом допускает вариант развития событий, при котором агрессорка Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. Тогда команда Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и сделает определенные выводы относительно целей и настроения Кремля.

Он также говорил, что ни одна из сторон не сможет достичь своих максимальных военных целей, а единственным путем к завершению войны является дипломатический процесс. В процессе мирных переговоров как Россия, так и Украина вынуждены будут идти на уступки.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро.

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