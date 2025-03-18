Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман

Для России первопричиной войны является самодостаточная и независимая Украина.

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Режим прекращения огня на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Путин может затягивать переговоры о прекращении огня

Российский диктатор может выдвинуть такие условия, которые невозможно выполнить

Верить россиянам нельзя

Страна-агрессор России не готова реально соблюдать режим прекращения огня на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, об этом говорят Путин и Захарова, подчеркивая, что решения будут приниматься непосредственно в Москве и Москвой, а не Украиной, Соединенными Штатами или кем-то еще.

"Сразу было понятно, что Путин или будет затягивать эти переговоры, или выдвигать какие-то невероятные условия, чтобы потом иметь возможность обвинить Украину в том, что она не хочет мира. Конечно, отказываться от прекращения огня Путин не будет. Он не может заявить на весь мир и Соединенным Штатам в частности, что не хочет прекращения огня, а хочет продолжать войну. Поэтому Путин будет утверждать, что Россия за мир, а россияне - чуть ли не миротворцы, но есть определенные условия - нужно устранить первопричину войны", - подчеркнул эксперт.

По мнению Гетьмана, для России первопричиной войны является вооруженная, самодостаточная и независимая Украина.

"То есть, когда в Москве говорят, что надо устранить первопричину войны, имеется в виду, что надо "устранить" наше государство, тогда будет достигнут мир", - сказал он.

Эксперт добавляет, что Путин, скорее всего, согласится на прекращение огня, но будет медлить с ответом, а когда согласится, выдвинет такие условия, которые невозможно выполнить.

"Путин начнет перекладывать вину за то, что не заключается мирное соглашение, на Украину. Мол, Россия не против, но Украина не выполняет требований. Хотя британский министр иностранных дел отметил, что выдвижение Россией требований недопустимо, что прекращение огня должно происходить без каких-либо условий со стороны страны-агрессора Российской Федерации", - подчеркивает Гетьман.

Он отметил, что Украина стремится прекратить огонь, потому что украинцы больше, чем кто-либо, хотят окончания войны.

"Но верить россиянам нельзя, а тем более подписывать с ними какие-то бумаги и верить, что это сработает, что Россия будет выполнять договоренности, и что не будет боевых действий. Это выглядит по меньшей мере смешно. Мы столько бумаг с Россией подписывали, столько раз перемирие объявляли, но ни разу она этого не выполняла. С какой стати на этот раз россияне поступят иначе?", - подытожил ветеран российско-украинской войны.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Режим прекращения огня - что известно

Напомним, как сообщал Главред, The Wall Street Journal пишет, что надежды президента США Дональда Трампа на то, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, связаны с запланированным на 18 января телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который, вероятно, будет настаивать на территориальных и других уступках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия.

В то же время, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве ФРГ считают, что 30-дневное прекращение огня, которое предложили Соединенные Штаты Америки не будет достигнуто в ближайшее время.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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