Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман

Мария Николишин
18 марта 2025, 13:03
136
Для России первопричиной войны является самодостаточная и независимая Украина.
Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман
Режим прекращения огня на фронте / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Путин может затягивать переговоры о прекращении огня
  • Российский диктатор может выдвинуть такие условия, которые невозможно выполнить
  • Верить россиянам нельзя

Страна-агрессор России не готова реально соблюдать режим прекращения огня на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, об этом говорят Путин и Захарова, подчеркивая, что решения будут приниматься непосредственно в Москве и Москвой, а не Украиной, Соединенными Штатами или кем-то еще.

"Сразу было понятно, что Путин или будет затягивать эти переговоры, или выдвигать какие-то невероятные условия, чтобы потом иметь возможность обвинить Украину в том, что она не хочет мира. Конечно, отказываться от прекращения огня Путин не будет. Он не может заявить на весь мир и Соединенным Штатам в частности, что не хочет прекращения огня, а хочет продолжать войну. Поэтому Путин будет утверждать, что Россия за мир, а россияне - чуть ли не миротворцы, но есть определенные условия - нужно устранить первопричину войны", - подчеркнул эксперт.

По мнению Гетьмана, для России первопричиной войны является вооруженная, самодостаточная и независимая Украина.

"То есть, когда в Москве говорят, что надо устранить первопричину войны, имеется в виду, что надо "устранить" наше государство, тогда будет достигнут мир", - сказал он.

Эксперт добавляет, что Путин, скорее всего, согласится на прекращение огня, но будет медлить с ответом, а когда согласится, выдвинет такие условия, которые невозможно выполнить.

"Путин начнет перекладывать вину за то, что не заключается мирное соглашение, на Украину. Мол, Россия не против, но Украина не выполняет требований. Хотя британский министр иностранных дел отметил, что выдвижение Россией требований недопустимо, что прекращение огня должно происходить без каких-либо условий со стороны страны-агрессора Российской Федерации", - подчеркивает Гетьман.

Он отметил, что Украина стремится прекратить огонь, потому что украинцы больше, чем кто-либо, хотят окончания войны.

"Но верить россиянам нельзя, а тем более подписывать с ними какие-то бумаги и верить, что это сработает, что Россия будет выполнять договоренности, и что не будет боевых действий. Это выглядит по меньшей мере смешно. Мы столько бумаг с Россией подписывали, столько раз перемирие объявляли, но ни разу она этого не выполняла. С какой стати на этот раз россияне поступят иначе?", - подытожил ветеран российско-украинской войны.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Режим прекращения огня - что известно

Напомним, как сообщал Главред, The Wall Street Journal пишет, что надежды президента США Дональда Трампа на то, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, связаны с запланированным на 18 января телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который, вероятно, будет настаивать на территориальных и других уступках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия.

В то же время, пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве ФРГ считают, что 30-дневное прекращение огня, которое предложили Соединенные Штаты Америки не будет достигнуто в ближайшее время.

Читайте также:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине режим прекращения огня война России и Украины Алексей Гетьман Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

13:32Война
В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

13:28Украина
Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - Гетьман

13:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Парень показал хитрый фокус со стиралкой: вирусный лайфхак покорил Сеть

Парень показал хитрый фокус со стиралкой: вирусный лайфхак покорил Сеть

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Последние новости

13:49

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, детали

13:41

Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика

13:32

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

13:28

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

13:06

Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный столВидео

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
13:03

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - ГетьманВидео

13:03

Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

12:28

Доллар перешел к росту в обменниках: свежий курс валют

12:22

Как правильно выбрать цыплят: важные правила, на которые обращают внимание единицы

Реклама
12:19

"Это будет не блицкриг": Гетьман назвал условие нового наступления армии РФВидео

12:12

"Ужасные вещи": Аллу Пугачева решили наказать в РФ за позицию

11:44

ВСУ выводят силы с нескольких позиций в Донецкой области - подробности

11:31

Жена Цекало засветила ножки-палочки

11:10

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Козлам - грусть, Обезьянам - уныние

11:09

Наступление ВСУ на Белгородскую область: Коваленко ответил на заявления россиян

11:03

Трамп и Путин обсудят, какие территории останутся под РФ: новые подробности

10:30

Путина могут принудить к переговорам о мире, но это будет не Трамп - политолог

10:03

В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известноФото

09:53

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетниВидео

09:51

Оккупанты пытаются форсировать сразу две реки: известна новая тактика РФ

Реклама
09:51

Сколько вещей на самом деле можно класть в стиральную машину

09:42

"Шок-контент": сын-блондин предательницы Повалий показал ее внука

09:34

"Старушка": предательница Лолита кардинально сменила имидж

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

09:25

Гороскоп на завтра 19 марта: Близнецам - прибыль, Рыбам - прилив энергии

09:15

Путин и его армия могут "посыпаться": Жданов спрогнозировал когда

09:06

От комбрига до главы Генштаба ВСУ: что известно об Андрее Гнатове и новом назначении Зеленского

08:41

Чем закончится разговор Трампа с Путиным: в WSJ оценили шансы на прекращение огня

08:25

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

08:11

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ближайшие 1,5 месяца будут ритуальные танцы вокруг символических датмнение

08:09

"Рада за вас": Потап публично поцеловался с девушкой на концерте

07:19

"Нужно заставить делать правильные вещи": Трамп назвал цель ссоры с Зеленским в Белом доме

07:15

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

06:52

Трамп может признать Крым российским ради мира в Украине - СМИ

06:15

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

06:10

Общие основы идеологии/демагогии Гитлера, Путина и Трампамнение

05:50

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

05:38

Грандиозный скандал или идиллия: чем может закончиться встреча Трампа и ПутинаВидео

05:02

Почему нельзя плевать в колодец: неочевидное объяснение

Реклама
04:35

Почему чеснок может стать зеленым, синим и даже красным - стоит ли переживатьВидео

03:30

Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах

02:30

Трамп может усилить давление на Украину: Жданов о худшем сценарии переговоровВидео

01:13

Россияне переходят в оборону: ВСУ выбивают инициативу из рук противника

01:12

"Это станет фактором сдерживания РФ": что известно о дальнобойных ракетах Нептун

00:33

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня - Зеленский

00:12

Как увеличить урожай картофеля вдвое: японский секретный метод

17 марта, понедельник
23:19

Трамп обсуждает передачу украинского Крыма России - Semafor

23:12

Трамп уточнил, когда будет разговор с Путиным и что будут обсуждать

22:24

"Закрепляются в посадках": РФ пытается прорвать оборону в Запорожской области

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять