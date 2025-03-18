Чем закончится разговор Трампа с Путиным: в WSJ оценили шансы на прекращение огня

Разговор Трампа с Путиным ожидается сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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Дональд Трамп и Владимир Путин проведут разговор 18 марта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

Путин будет настаивать на территориальных и других уступках

Кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от своих военных целей

Разговор может завершиться "дипломатическими любезностями"

Надежды президента США Дональда Трампа на то, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня с Украиной, связаны с запланированным на 18 января телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, который, вероятно, будет настаивать на территориальных и других уступках.

Как пишет The Wall Street Journal, Кремль развеял надежды на какой-либо прорыв. В понедельник высокопоставленный чиновник МИД заявил, что любое мирное соглашение должно гарантировать нейтральный статус Украины, и, по-видимому, исключил любые европейские миротворческие силы на украинской земле, что является ключевым пунктом мирного соглашения, которое поддерживает Киев и западные союзники.

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Другие российские официальные лица призывают к соглашению, которое устранит то, что Москва называет "коренными причинами" конфликта, давая понять, что Кремль хочет сохранить контроль на частью территорий Украины и оказывать политическое влияние на остальную часть страны.

"Поскольку Москва не демонстрирует никаких признаков отказа от своих первоначальных военных целей, второй официальный телефонный разговор Трампа с Путиным после его инаугурации, как ожидается, завершится дипломатическими любезностями и обещанием дальнейших переговоров", - пишет издание.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Разговор Трампа с Путиным ожидается сегодня в 17:00 (по киевскому времени).

Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Трамп достиг значительного прогресса в переговорах между Россией и Украиной и рассчитывает на успех в разговоре с Путиным.

"Переговоры только начались, и он надеется на успех, не ради себя, а ради мира и прекращения гибели невинных людей. У нас есть лучшие переговорщики, которые работают как с украинцами, так и с Россией", - отметила она.

Отметим, накануне запланированного разговора президентов США и РФ в СМИ появилась информация о том, что Трамп якобы может признать аннексированный Крым российским. Президент США пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация.

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