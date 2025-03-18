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Грандиозный скандал или идиллия: чем может закончиться встреча Трампа и Путина

Анна Ярославская
18 марта 2025, 05:38
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Все будет зависеть от того, что захочет продемонстрировать хозяин Кремля.
Владимир Огрызко, Путин, Трамп
Владимир Огрызко заявил, что итоги встречи Путина и Трампа сложно спрогнозировать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Чем закончится встреча Трампа и Путина - сложно сказать
  • Реакция Китая зависит от линии поведения лидера РФ

В ближайшем будущем, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко спрогнозировал, какими могут быть результаты переговоров.

По его словам, итог встречи двух лидеров сложно прогнозировать, поскольку все зависит от того, что захочет продемонстрировать Путин.

"Если ему [Путину] захочется быть в потенциальных союзниках Трампа, он будет работать на общий позитив. Если он станет в позу и скажет: "Я сейчас наступаю, у меня все хорошо, а там посмотрим", ситуация будет совсем другой", - сказал Огрызко во время чата на Главреде.

При этом реакция Китая зависит от того, какую линию выберет Путин.

"Если он пойдет на серьезное сближение с Вашингтоном, у Китая не останется других вариантов, кроме как начинать вспоминать об исторических картах, о том, что большая часть Восточной Сибири была китайской, что ее еще в XIX веке незаконно аннексировала Россия. В общем, есть много вещей, которые Китай может вспомнить и сказать "давайте дружить по-настоящему, по-китайски", - считает Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко, в котором он оценил перспективы прекращения огня в Украине:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро.

В американской разведке считают, что российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные от 6 марта, которые были направлены в администрацию президента США Дональда Трампа.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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