Морозная погода отступает: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

До конца недели потепление охватит всю Украину.

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Прогноз погоды в Украине на 19 и 20 марта / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какой будет погода 19 и 20 марта

В каких областях возможны небольшие осадки

В Украине в среду, 19 марта, ожидается еще морозная погода, но уже в четверг прогнозируется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её данным, завтра столбик термометра будет показывать ночью от 0 до -5 градусов. А днем от +3 до +8 градусов.

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"19-го марта местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской и Кропивницкого областей. Потому что - будет преобладать антициклон", - говорится в сообщении.

Погода в Украине / фото: Наталья Диденко

Также начнет стихать ветер, хотя завтра еще побудет временами порывистым.

Диденко добавила, что уже с 20-го марта, дня весеннего равноденствия, в Украине начнется потепление.

"Сначала несмелое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину", - отметила она.

Синоптик также говорит, что на какие-то "экстра градусы" не стоит рассчитывать, однако уже в четверг столбик термометра может показывать до +14 градусов.

Погода в Украине 19 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 20 марта / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В то же время, в Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега.

Столбик термометра в Киеве в ночь на 19 марта будет показывать от 0 до -2 градусов мороза, а днем - до +5 градусов. Уже 20-го марта в Киеве ожидается до +9 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели будет неустойчивой. В первой половине недели ожидается похолодание.

Укргидрометцентр сообщал, что погода в Украине 18 марта будет снежной и ветреной. Во многих областях Украины ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение (І уровень опасности) в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях. Скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.

Ранее Диденко также говорила, что вся неделя в Украине будет холодной, с "минусами" ночью и слабыми небольшими "плюсами" в дневные часы. Теплеть начнет ближе к 22-23 марта.

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Кто такая Наталья Диденко? Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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