Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

На валютном рынке Украины продолжается период весеннего спокойствия.

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Курс валют с 17 по 23 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара с 17 по 23 марта

Сколько будет стоить 1000 евро в Украине

В течение следующей недели (17-23 марта) курс американского доллара в Украине будет колебаться в пределах 42 гривен. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что резких колебаний валюты не будет, на рынке Украины продолжается период весеннего спокойствия, также в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости.

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Сколько будет стоить 1000 долларов в Украине

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине на следующей неделе будет находиться в диапазоне 41,4 - 42 гривны за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривны за доллар на наличном рынке.

Таким образом, до 23 марта включительно 100 долларов в Украине будут стоить от 4140 до 4200 гривен, а 1000 долларов - от 41400 до 42000 гривен.

Лесовой также спрогнозировал, сколько будет стоить 1000 евро в Украине до 23 марта.

Он сообщил, что украинцам стоит ожидать 44,5 - 45,5 гривны за евро на межбанке и на наличном рынке.

Таким образом, 1000 евро будет стоить 44500 - 45500 гривен, а 100 евро обойдется в 4450 - 4550 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, финансовые аналитики прогнозируют, что до конца года Национальный банк Украины может ослабить гривну до уровня 45 грн/долл. В частности, эксперт Алексей Козырев считает, что среднегодовой курс доллара составит примерно 43 грн/долл., а евро может вырасти до 46,35-48 грн/евро.

Недавно аналитик Минфина сообщил, что учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет. Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники, подчеркнул аналитик.

Как писал Главред со ссылкой на кандидата экономических наук, эксперта Александра Хмелевского, в марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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